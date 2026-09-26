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國際技能競賽倒數現場氣氛嗨 27日揭曉成績

中央社／ 記者馮昭上海26日電

第48屆國際技能競賽多數賽事今天在讀秒倒數之後，結束賽程。比賽現場聚集各國加油團隊，有的穿著傳統服飾、有的揮舞國旗或會旗，歡樂慶祝結束賽事，等待明天晚上成績揭曉。

有「技能奧運」之稱的國際技能競賽各職類比賽項目是由選手根據現場考題完成作品，選手參賽年齡不能超過22歲（部分項目放寬至25歲），許多選手還是高中生。

選手不僅連續4天在比賽現場施作，勞動部勞動力發展署署長黃齡玉表示，據指導老師說，今年考題難度高、臨場狀況題多，選手晚上回到飯店往往還要繼續構思解題，4天競技壓力相當大。

在單項職類賽事結束前，各國代表團都會聚集該國選手前倒數，以歡呼聲慶祝比賽結束。黃齡玉今天幾乎全天在廣大場館內奔走，為每位選手倒數歡呼。

第48屆國際技能競賽22日至27日在中國上海舉行，22日晚間開幕式後，23日開始賽事。台灣派出47個職類共53位國手參賽，出發前由總統賴清德授旗。

擔任授旗代表的國手陳祈聖來自台東排灣族，家鄉族人組團到上海為他加油，倒數前，族人穿著傳統服飾，手舉應援牌，在陳祈聖參賽的家具木工職類賽場旁幫他加油。

陳祈聖的媽媽說，陳祈聖是鄉下來的孩子，一直希望為原住民、為台灣、為上帝爭取榮耀。他比賽有壓力，但是相信信仰的神可以給他最穩定的力量。她給兒子的支持就是「不管他做什麼決定，都支持他」。

國際技能競賽 奧運 選手

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