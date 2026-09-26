快訊

亞運棒球Live／7下陳晨威滿壘漏接掉2分 中華2：5日本

宣傳海報太犯規？寫真偶像站旁邊「0人認出」 震撼差異照曝光

挑錯時間出門受困國道！連假第3天估湧北返車潮 國5北向恐塞到深夜

聽新聞
0:00 / 0:00

勞發署觀察國際技能競賽 傳統職類與AI新工具結合

中央社／ 上海26日電

第48屆國際技能競賽多數比賽項目在今天倒數，結束賽程。勞動部勞動力發展署署長黃齡玉表示，在4天競技期間觀察到，傳統職類開始與AI等新工具結合，將是業界發展趨勢。

第48屆國際技能競賽22日至27日在中國上海舉行，22日晚間開幕式後，23日開始賽事，明晚將舉辦頒獎閉幕。台灣派出47個職類共53位國手參賽。

國際技能競賽採開放式賽場，一般民眾可以進入國家會展中心內，隔著矮牆近距離觀看選手操作。

比賽期間，黃齡玉逐一到47個職類賽場，並參觀技能博覽會，觀察國際新趨勢。黃齡玉表示，看大規模賽事「對我們也是一種學習」。

黃齡玉舉例，過去認為是傳統職類的汽車修護已經跟人工智慧（ＡI）結合，除了傳統認知的師傅修護，同時透過眼鏡攝影鏡頭，將修護過程資料傳輸到雲端，透過資料整理、影像收集，然後回饋給師傅。過程當中，就可以再提升進化他的技能。

黃齡玉觀察，很多職類都有這樣的狀況，傳統職類已經跟新的工具做了一些結合，這也是一個業界發展趨勢。

黃齡玉說，透過這些賽事，勞發署也在反思，這次有7個新的比賽職類台灣還沒有參加。勞發署將會考量產業發展的需求，以及將來青年就業的前景，評估要導入哪些新的職類，從技職教育開始培養新的訓練場域。

國際技能競賽 勞動部 勞動力

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

世界技能大賽新增7職類反應產業發展 我政府稱積極與企業對接

影／世界技能大賽完賽 台灣國手表現引關注

新北5國手出征國際技能競賽 侯友宜授旗勉勵選手挑戰世界

亞運綜合格鬥／首屆格鬥之旅落幕 林郁芬：留下美好的回憶

相關新聞

小孩熱到飆淚！虎航航班空調故障 旅客怨「機艙淪烤箱」不讓人下機

台灣虎航一架IT633班機，昨天晚間預計從濟州島飛回台中，沒想到班機因故延誤三個小時，大批旅客待在機艙空調系統卻沒有運作，所有人熱得不行，甚至有小朋友熱到哭出來。對此，虎航回應，飛機後推時，空調系統出現異常，經檢修後順利起飛。

再連凍！中油宣布下周油價凍漲 累計擴大吸收規模達240億元

中油26日宣布下周國內油價繼續凍漲，政府貨物稅減徵加上中油專案吸收，汽、柴油每公升各吸收10.7元及10.9元。統計中油自2月28日起至9月27日執行專案穩定措施，汽、柴油合計擴大吸收約240.2億元。

挑錯時間出門受困國道！連假第3天估湧北返車潮 國5北向恐塞到深夜

中秋連假第二天，北返車潮逐漸湧現，高公局表示，截至下午5時，國道全線交通量約為73.8百萬車公里，本日預估交通量為114百萬車公里。明天為中秋連假第三天...

鍘美藝術節戲外戲！他控子團親戚冒名詐財 明華園出聲了

民間為聲援前總統陳水扁女兒陳幸妤發起「鍘美藝術節」，但發起人持續與明華園隔空交火，並指明華園月二團前團長兒子陳男涉及財務糾紛。明華園今委託律師發表聲明，指陳男自民國109年就離開團隊，其利用明華園總團與子團、孫翠鳳名義涉嫌詐騙，均不代表明華園劇團，跟陳男也無任何錢財往來。

舒力基即將轉中颱 粉專曝外圍環流不影響台灣關鍵原因

輕度颱風舒力基目前在那霸南方，中央氣象署提醒在琉球附近海面航行及作業船隻應特別注意，並隨時收聽此颱風的最新動態。

準備收假…高鐵估周一下半天旅運尖峰 籲旅客分流搭乘

中秋連假過了一半，高鐵公司統計，周四、周五兩日運量較去年暴增逾5萬人次，隨著收假潮馬上要登場，高鐵預估旅運超尖峰段將落在周一下半天，呼籲旅客避開尖峰、分流搭乘。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。