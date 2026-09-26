勞發署觀察國際技能競賽 傳統職類與AI新工具結合

第48屆國際技能競賽多數比賽項目在今天倒數，結束賽程。勞動部勞動力發展署署長黃齡玉表示，在4天競技期間觀察到，傳統職類開始與AI等新工具結合，將是業界發展趨勢。

第48屆國際技能競賽22日至27日在中國上海舉行，22日晚間開幕式後，23日開始賽事，明晚將舉辦頒獎閉幕。台灣派出47個職類共53位國手參賽。

國際技能競賽採開放式賽場，一般民眾可以進入國家會展中心內，隔著矮牆近距離觀看選手操作。

比賽期間，黃齡玉逐一到47個職類賽場，並參觀技能博覽會，觀察國際新趨勢。黃齡玉表示，看大規模賽事「對我們也是一種學習」。

黃齡玉舉例，過去認為是傳統職類的汽車修護已經跟人工智慧（ＡI）結合，除了傳統認知的師傅修護，同時透過眼鏡攝影鏡頭，將修護過程資料傳輸到雲端，透過資料整理、影像收集，然後回饋給師傅。過程當中，就可以再提升進化他的技能。

黃齡玉觀察，很多職類都有這樣的狀況，傳統職類已經跟新的工具做了一些結合，這也是一個業界發展趨勢。

黃齡玉說，透過這些賽事，勞發署也在反思，這次有7個新的比賽職類台灣還沒有參加。勞發署將會考量產業發展的需求，以及將來青年就業的前景，評估要導入哪些新的職類，從技職教育開始培養新的訓練場域。