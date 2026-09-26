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準備收假…高鐵估周一下半天旅運尖峰 籲旅客分流搭乘

聯合報／ 記者孟嘉美／台北即時報導
中秋節連假首日，一早高鐵南港車站湧入大量返鄉人潮，車廂內更是站位難求，還有人席地而坐，只為盡快返鄉闔家團圓。記者曾吉松／攝影
中秋節連假首日，一早高鐵南港車站湧入大量返鄉人潮，車廂內更是站位難求，還有人席地而坐，只為盡快返鄉闔家團圓。記者曾吉松／攝影

中秋連假過了一半，高鐵公司統計，周四、周五兩日運量較去年暴增逾5萬人次，隨著收假潮馬上要登場，高鐵預估旅運超尖峰段將落在周一下半天，呼籲旅客避開尖峰、分流搭乘。

高鐵公司統計，今年疏運第一天全日旅運人次達34.8萬、第二天亦高達31.5萬，兩日累積旅運人次達66.3萬人次，較去年同期大幅增加約5.4萬人次。

高鐵公司分析，受到連假首日就碰上中秋團圓日，更多旅客選擇在假期前一天傍晚與假期首日返鄉，一舉推升二天5.2萬個座位需求，也造成各車站自由座大量排隊人潮。

高鐵公司表示，依照過往疏運經驗推估，去程所增加的旅運量，將自明天起再度搭乘高鐵返回工作崗位，預估下一波人潮將從明天開始出現，並於周一的午後2時至晚間7時達到高峰，呼籲預計搭乘自由座的旅客，避開上述時段，選擇離峰時段搭車或利用其他交通運具，以避免久候。

高鐵公司提醒，自由座旅客出發前務必先查詢「自由座等候時間」預估燈號，利用綠燈時段、分流搭乘。各車站也已增派人力，加強引導對號座旅客上車，並請自由座旅客依目的地分流搭乘。

高鐵公司強調，請旅客多利用離峰、分散搭乘，乘車時除禮讓對號座旅客優先上車，列車到站後也請保持上下車動線通暢。

中秋節連續假期首日開始，一早高鐵南港車站湧入大量返鄉人潮，高鐵公司預估下一波人潮將於明天湧現、周一下半天達到高峰。記者曾吉松／攝影
中秋節連續假期首日開始，一早高鐵南港車站湧入大量返鄉人潮，高鐵公司預估下一波人潮將於明天湧現、周一下半天達到高峰。記者曾吉松／攝影

高鐵 連假

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