小孩熱到飆淚！虎航航班空調故障 旅客怨中秋沒烤肉「機艙淪烤箱」

台灣虎航一架IT633班機，昨天晚間預計從濟州島飛回台中，沒想到班機因故延誤三個小時，大批旅客待在機艙空調系統卻沒有運作，所有人熱得不行，甚至有小朋友熱到哭出來。對此，虎航回應，飛機後推時，空調系統出現異常，經檢修後順利起飛。

台灣虎航IT633從濟州島飛回台中航班，昨天晚間原定於晚間7時55分起飛，但因故延誤到10時還沒飛。機上旅客抱怨，空調壞掉，整個機艙變烤箱一樣，所有人拿起飛行安全卡不是為了看，而是全當扇子在搧風。抱怨虎航怎麼不讓大家下機，甚至表示有小孩因此熱哭了。

台灣虎航回應，IT633昨晚航機後推時，突然出現空調系統異常，機長按程序航機滑回機坪執行故障排除，經檢修後航機恢復適航執行航班。對此造成旅客的不便，致上最誠摯的歉意也感謝旅客的理解。