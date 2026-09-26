連假期間台鐵疏運量成長14% 收假日增班、多停靠新烏日站助疏運

民間為聲援前總統陳水扁女兒陳幸妤發起「鍘美藝術節」，但發起人持續與明華園隔空交火，並指明華園月二團前團長兒子陳男涉及財務糾紛。明華園今委託律師發表聲明，指陳男自民國109年就離開團隊，其利用明華園總團與子團、孫翠鳳名義涉嫌詐騙，均不代表明華園劇團，跟陳男也無任何錢財往來。

2026-09-26 17:55