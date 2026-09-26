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連假期間台鐵疏運量成長14% 收假日增班、多停靠新烏日站助疏運
連假過了一半，不少民眾已經準備北返返回工作崗位，台鐵統計，連假疏運期間疏運量較平時假日增加約14%，為避免前兩天自由座擠爆窘境再發生，雙鐵啟動聯防，台鐵除再加開一班北上區間快車外，也增停4列次自強號於新烏日，加強中部旅客疏運。
台鐵公司統計，周四台鐵總運量84.6萬人次，較平常周五增加約16%，其中西線75.2萬人次、東線9.4萬人次。連假首日碰上中秋，整體疏運量也達72.7萬人次，較平常周六增加約12%，其中西線62.2萬人次、東線10.5萬人次；東線運量較平常周六增加約1.5萬人次。
為因應收假人潮，台鐵周一將再加開彰化至七堵間（經山線）6402次區間快車，彰化站14時45分開車、新烏日站14時57分開車，沿途停靠站為新烏日、台中、豐原、苗栗、竹南、新竹、中壢、桃園、樹林、板橋、台北、松山、南港、汐止、七堵等站。
台鐵表示，除了加開列次，另於新烏日站規劃增停新自強號列車4列次，以加強中部地區旅客疏運，共計支援高鐵台中站及台鐵新烏日站五列次。
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