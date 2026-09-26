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挑錯時間出門受困國道！連假第3天估湧北返車潮 國5北向恐塞到深夜
中秋連假第二天，北返車潮逐漸湧現，高公局表示，截至下午5時，國道全線交通量約為73.8百萬車公里，本日預估交通量為114百萬車公里。明天為中秋連假第三天，預估國道交通量與今天相同，皆為114百萬車公里，為平日年平均（93百萬車公里）的1.2倍，其中北向交通量可達62百萬車公里，為平日年平均的1.3倍。
高公局指出，明日重點壅塞路段為國1北向西螺-彰化、南屯-后里、苗栗-湖口、圓山-大華系統；國3北向竹山-中興、草屯-霧峰、大山-香山、茄苳-寶山、關西-大溪；國5北向宜蘭-坪林；國4西向潭子系統-豐勢；國6西向東草屯-霧峰系統；國10西向仁武-左營端等路段。
高公局路況預報員游衣雲表示，明天以北返車潮為主，國1北向苗栗至湖口路段，明天將從上午10時持續車多壅塞到晚間11時。尤其是國5北向宜蘭至坪林路段，將從早上10時後開始，因車多壅塞到深夜。
高公局建議，西部國道北向用路人，建議南部地區於9時前出發、中部地區於12時前出發，國5北向用路人建議於9時前出發。
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