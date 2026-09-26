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子團親戚冒用名義涉嫌詐財　明華園劇團：將追究法律責任

聯合報／ 記者許維寧／台北即時報導
明華園委託律師發表聲明。圖／翻攝自明華園戲劇總團臉書
明華園委託律師發表聲明。圖／翻攝自明華園戲劇總團臉書

民間為聲援前總統陳水扁女兒陳幸妤發起「鍘美藝術節」，但發起人持續與明華園隔空交火，並指明華園月二團前團長兒子陳男涉及財務糾紛。明華園今委託律師發表聲明，指陳男自民國109年就離開團隊，其利用明華園總團與子團、孫翠鳳名義涉嫌詐騙，均不代表明華園劇團，跟陳男也無任何錢財往來。

明華園戲劇總團與各子團今發布聲明指出，劇團日前接獲反應，民眾聲稱陳嘉鴻冒用「明華園戲劇總團」及孫翠鳳與明華園子團名義，涉嫌對外行使鉅額詐騙，導致受騙人蒙受錢財損失與精神傷害。

聲明也澄清，陳嘉鴻已於⺠國109年離開所有家族團隊，且與家族無任何聯繫，其利用明華園戲劇總團、各子團及孫翠鳳名義涉嫌詐騙錢財，其個人對外行為均不代表明華園戲劇總團、各子團及孫翠鳳立場，錢財往來亦與明華園戲劇總團、各子團及孫翠鳳無關。

明華園劇團也指出，陳嘉鴻對於劇團與孫翠鳳造成的名譽損害，後續將委請律師追究其法律責任，也要求外界勿再散播妨礙劇團名譽的言論，否則將一同追究法律責任。也呼籲，若有他人以劇團或孫翠鳳名義要求付款，可先向官方查證；若已遇到相關情形，則保留對話、匯款紀錄，逕自向警方報案。

明華園 親戚 法律

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