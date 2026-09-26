再連凍！中油宣布下周油價凍漲 累計擴大吸收規模達240億元

中油26日宣布下周國內油價繼續凍漲，政府貨物稅減徵加上中油專案吸收，汽、柴油每公升各吸收10.7元及10.9元。統計中油自2月28日起至9月27日執行專案穩定措施，汽、柴油合計擴大吸收約240.2億元。

中油國內油價從9月28日凌晨零時起至10月4日午夜12時止，維持92無鉛汽油每公升31.2元、95無鉛汽油每公升32.7元、98無鉛汽油每公升34.7元、超級柴油每公升29.9元。

葉門胡塞武裝組織持續襲擊沙烏地阿拉伯延布（Yanbu）港附近區域，引發市場擔憂經由紅海運輸原油路線受阻，國際油價高檔震盪。不過，指標油價格本周已走跌。

根據中油油價公式，前周7D3B指標油每桶125.76美元，本周已回跌至115.33美元，新台幣對美元匯率從31.823兌一美元升值至31.741美元，考量匯率後指標油80%變動幅度為下跌6.82％。

中油說明成本吸收情形，政府擴大貨物稅減徵，汽、柴油分別吸收3.7元及2.1元，加上為維持亞鄰最低價並持續執行美伊戰爭專案平穩機制，9月28日至10月4日中油各再加碼吸收7.0元及8.8元，合計汽、柴油各共吸收10.7元及10.9元。