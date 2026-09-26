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中秋連假第3天 台61線淡水至八里等路段估壅塞

中央社／ 台北26日電

明天是中秋連假第3天，公路局預計，台61線淡水至八里等省道路段易壅塞，鼓勵善用大眾運輸，國道客運打6折，搭配TPASS 2.0會員、註冊綠色運輸服務平台，最高享4折優惠。

中秋及教師節連續假期自9月25日起至28日，交通部公路局發布新聞稿指出，今天是連假第2日，截止下午3時止，省道車多及壅塞情形主要集中於觀光風景區周邊，包含北部地區台2線大武崙至外木山路段及龍門至福隆路段、台2乙線淡水紅毛城至淡水捷運站路段、台61線八里至淡江大橋路段；中部地區台21線九龍路口至水社路段、台18線中埔路段。

根據公路局統計，公路運輸部分，截至今天中午12時，西部國道客運共計行駛2164班次，疏運4萬3430人；東部國道客運路線共計行駛545班次，疏運1萬2670人。

明天是連假第3日，公路局預估，仍有短程出遊及部分北返車潮，提醒用路人注意省道及快速公路易壅塞路段，包含台61線淡水至八里及鳳鼻至香山路段、台61線竹南路段、台1線水底寮至楓港北向路段，台9線蘇花路廊北向路段；銜接國道易壅塞路段包含台74線銜接霧峰交流道路段、台86線接歸仁及仁德交流道路段等。

公路局提醒，台61線苗栗路段正在辦理玄寶大橋改建工程及平交路口改善工程，預估將有車多壅塞情形，目前已規劃疏運期間替代道路並設置指示標誌。

此外，公路運輸部分，公路局指出，這次連假也推出國道客運6折優惠措施；另登錄為TPASS 2.0會員，當月搭乘2至3次享15％回饋金，4次以上享30％回饋金，以及註冊綠色運輸服務平台再享加碼3%回饋，經疊加後，最高可享4折優惠。

公路局表示，依據目前預售情形，西部國道客運尚有45%空位，東部國道客運尚有65%空位，歡迎需求民眾至各客運業者網站查詢。

台61線 八里 連假

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