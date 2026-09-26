中秋困廁所？吃柚子排泄順暢全因「這款油」 狂拉逾6次需就醫

中秋節不少人會應景吃柚子，但有人吃完後發現排便次數增加、糞便變軟，擔心是不是「吃柚子吃到拉肚子」。醫師指出，柚子因為含有水果油，有些人食用後腸道受到刺激，可能出現排便較順、糞便變軟等情況，通常不至於造成嚴重水瀉；若一天水瀉超過6次，或出現血便、發燒、劇烈腹痛等症狀，就應盡快就醫。

書田診所肝膽腸胃科醫師邱展賢表示，柚子含有水果油，一次吃下較多柚子後，部分人的腸道可能受到刺激，使排便變得較為順暢，也可能出現糞便較軟、排便次數增加等情況。尤其原本有便祕困擾的人，吃完柚子後可能更明顯感受到排便變順；即使平時腸胃功能正常，吃得太多也可能出現類似情形。

不過，這類因吃柚子造成的排便變化，通常以輕微軟便為主，不至於出現大量水瀉。邱展賢提醒，中秋節前後正值聚餐、烤肉活動頻繁的時期，如果出現明顯腹瀉，也不能一味歸咎於柚子，仍要留意病毒感染或食物受到汙染的可能。

以諾羅病毒為例，可透過人與人接觸或受汙染的食物傳播。中秋聚餐時若手部衛生不佳，或食材處理沒有落實生熟食分開，都可能增加感染風險。尤其烤肉時，生肉與熟食若共用夾具、餐具，或肉品沒有充分加熱，更可能增加食安風險。

邱展賢表示，若吃完柚子後只是輕微軟便，通常不必過度擔心；但若出現明顯水瀉，就應提高警覺。一般而言，一天水瀉超過6次，或糞便帶血，並合併發燒、劇烈腹痛等症狀，建議盡快就醫，釐清是否與感染、食物中毒或其他腸胃疾病有關。

另外，吃柚子還有一項容易被忽略的風險，就是可能與部分藥物產生交互作用。邱展賢說，部分降血壓藥、心律不整用藥等可能受到影響。若平時固定服藥，尤其是慢性病患者，不宜自行認為「只吃一點沒關係」，最好事先確認服用的藥物是否會與柚子產生交互作用，必要時可詢問醫師或藥師。