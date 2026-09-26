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面對青少年持刀暴力 專家提借鏡英國查禁與護送

中央社／ 台北26日電

新北國中生持剪傷人案，台灣司法精神醫學會理事李俊宏指出，近年包括歐美，青少年持刀等高傷害暴力逆勢增加，英國藉由修法查禁、放學護送及校園急救降低死傷，值得借鏡。

新北市瑞芳區日前發生少年持剪刀傷人案。外界憂心是否有所謂的「學習效應」，李俊宏告訴媒體，青少年的高暴力犯罪，通常是多因素造成的，包括個人、家庭、同儕、學校與社會環境多重風險交互作用的結果。

不只台灣，李俊宏指出，這幾年如美國、西歐等先進國家，雖然青少年總體傳統犯罪率在過去20年間因家長監督增加、夜間外出減少而呈現下降，然而「高傷害性暴力（持刀、持槍）」近年卻逆勢上升。

李俊宏表示，主因除了高危險族群的管理問題，也與持刀透過網路形成「黑刀文化」、青少年跟風攜刀自保密切相關。

面對刀械暴力，李俊宏舉例英國成功經驗；英國在2025至2026年間，開始修改有關禁止持有或攜帶刀具的法規，並加強對高風險地區的特定臨檢、引進AI面部識別輔助執法，同時在社區設立「無追究收刀箱」，收繳上萬把黑刀。

在青少年最容易發生口角衝突的「放學路上」，李俊宏說，英國啟動安全與周邊夥伴計畫，安排社區隨行護送人員在學校周邊巡邏，確保學生安全到家。

此外，警方與英國國民保健署（NHS）合作進入校園，不只教育11至14歲的學生帶刀的法律代價，更直接教授「如果目睹同學被刺傷，第一時間該如何實施止血急救」。李俊宏認為，這種做法一方面提供實用技能，另一方面用血淋淋的現實打破青少年對「帶刀很酷」的幻想，並鼓勵匿名舉報「今天誰帶了刀子來學校」。

在政策齊下後，英國有效降低類似案件。李俊宏提醒，在沒有證據的情形下，應避免將個案單一歸因，才不會漏掉該補的系統漏洞，英國結合執法、社區護送與校園實務教育的跨網絡做法，可作為防範類似憾事的具體借鏡。

青少年 英國 國中生

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