再傳少年傷人案 專家：輔導不等於風險受控、應啟動危機管理

少年傷人案，儘管傷人學生在校定期接受輔導，但專家提醒，「接受輔導」、「輔導有效」與「風險已被有效管理」不同，當孩子有揚言傷人等高警訊時，應啟動跨網絡危機管理。

新北市瑞芳區24日下午發生少年持剪刀傷人案。

台灣司法精神醫學會理事、桃園療養院副院長李俊宏接受媒體電訪指出，青少年的高暴力犯罪通常是個人、家庭、同儕、學校與社會環境多重風險交互作用的結果，不是單一事件或單一原因造成。

不只台灣，在歐美等先進國家也是近年高度關注的治安挑戰。李俊宏表示，歐美青少年近20年傳統犯罪率雖降，但高傷害性持刀暴力卻逆勢上升。

李俊宏說，青春期本來就是情緒反應較強、衝動控制與風險判斷仍在發展的階段，如果再疊加長期人際衝突、霸凌或被霸凌經驗、家庭壓力、物質使用、睡眠問題、心理疾病，或過去曾經出現攻擊、自傷、攜帶危險物品等警訊，危機就可能升高。

李俊宏建議，在路上遇到高度激動的孩子，第一原則不是急著講道理，而是先降低危險，人在極度憤怒、恐懼或激動的狀態下，認知彈性與問題解決能力都會下降，減少圍觀與刺激、保持適當距離，不與其爭辯並適時離開，後面才會有進一步談對錯的機會。

在校園輔導方面，李俊宏直言，「有接受輔導」、「輔導有效果」與「風險已經被有效管理」，其實是不一樣的事情，且社會不能期待老師單打獨鬥承擔所有責任，若是學生近期突然頻繁威脅他人、反覆談論報復、開始攜帶危險物品、攻擊行為明顯升級，或已經明確說出要傷害某個人，風險管理就應整合家長、醫療、校安及警政網絡，啟動跨網絡的危機管理。