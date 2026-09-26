快訊

國3服務區離奇命案…老婦命喪帳篷遺體已腐爛 相驗死因出爐

亞運棒球／力拚金牌戰門票！台日大戰今登場 中華隊先發打線出爐

大秀美腿…蘇慧倫超短熱褲現身大巨蛋 凍齡美貌全場看呆

聽新聞
0:00 / 0:00

再傳少年傷人案 專家：輔導不等於風險受控、應啟動危機管理

中央社／ 台北26日電
24日下午，新北市瑞芳區發生少年持剪刀傷人案。示意圖／AI生成
24日下午，新北市瑞芳區發生少年持剪刀傷人案。示意圖／AI生成

少年傷人案，儘管傷人學生在校定期接受輔導，但專家提醒，「接受輔導」、「輔導有效」與「風險已被有效管理」不同，當孩子有揚言傷人等高警訊時，應啟動跨網絡危機管理。

新北市瑞芳區24日下午發生少年持剪刀傷人案。

台灣司法精神醫學會理事、桃園療養院副院長李俊宏接受媒體電訪指出，青少年的高暴力犯罪通常是個人、家庭、同儕、學校與社會環境多重風險交互作用的結果，不是單一事件或單一原因造成。

不只台灣，在歐美等先進國家也是近年高度關注的治安挑戰。李俊宏表示，歐美青少年近20年傳統犯罪率雖降，但高傷害性持刀暴力卻逆勢上升。

李俊宏說，青春期本來就是情緒反應較強、衝動控制與風險判斷仍在發展的階段，如果再疊加長期人際衝突、霸凌或被霸凌經驗、家庭壓力、物質使用、睡眠問題、心理疾病，或過去曾經出現攻擊、自傷、攜帶危險物品等警訊，危機就可能升高。

李俊宏建議，在路上遇到高度激動的孩子，第一原則不是急著講道理，而是先降低危險，人在極度憤怒、恐懼或激動的狀態下，認知彈性與問題解決能力都會下降，減少圍觀與刺激、保持適當距離，不與其爭辯並適時離開，後面才會有進一步談對錯的機會。

在校園輔導方面，李俊宏直言，「有接受輔導」、「輔導有效果」與「風險已經被有效管理」，其實是不一樣的事情，且社會不能期待老師單打獨鬥承擔所有責任，若是學生近期突然頻繁威脅他人、反覆談論報復、開始攜帶危險物品、攻擊行為明顯升級，或已經明確說出要傷害某個人，風險管理就應整合家長、醫療、校安及警政網絡，啟動跨網絡的危機管理。

少年 風險 瑞芳

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

高中生遭學弟刺頸 雙親質疑涉案生自首避責

學弟刺傷高三學長 新北割頸案父母發聲：政府還要漏接多少孩子?

當風險成為日常 明台產險從校園打造社會安全韌性

新北再傳校園割頸案 議員代楊承勳父母心痛喊話…少事法修法刻不容緩

相關新聞

舒力基即將轉中颱 粉專曝外圍環流不影響台灣關鍵原因

輕度颱風舒力基目前在那霸南方，中央氣象署提醒在琉球附近海面航行及作業船隻應特別注意，並隨時收聽此颱風的最新動態。

中秋烤肉小心諾羅病毒 毒物專家：生蠔等食材未全熟恐中鏢

中秋連假昨天展開，家家戶戶團圓烤肉，不過民眾熱愛的生蠔等食材若未完全煮熟，恐有感染腹瀉疑慮。專家表示，諾羅病毒傳播能力極強，容易出現病毒株變異，若高風險族群出現頻繁嘔吐、無法進食或高燒不退，應盡速就醫接受點滴或住院治療，以免延誤病情。

再傳少年傷人案 專家：輔導不等於風險受控、應啟動危機管理

少年傷人案，儘管傷人學生在校定期接受輔導，但專家提醒，「接受輔導」、「輔導有效」與「風險已被有效管理」不同，當孩子有揚言...

備戰返工人潮 台鐵周一加開區間快車、4列次增停新烏日站

連假第二天，明天開始返工人潮將陸續湧現，台鐵宣布周一再加開1輛彰化-七堵區間快車，另有4列次新自強號增停新烏日站，加強北上疏運量能。

台灣路竹會465次義診 會長劉啟群與醫護團隊、志工前往蒙古烏蘭巴托

台灣路竹會今天展開第465次義診，會長劉啟群與醫護團隊、志工一行40多人，前往蒙古烏蘭巴托，再開往東北約700公里處，進行九天義診。路竹會成立31年，致力於協助貧困與弱勢族群縮短健康不平等的差距，希望透過巡迴醫療模式， 讓弱勢族群的人有機會享有健康， 盡一己之力，不求回報，讓世界更美好。

全球810件作品角逐南方影展 56部入圍作品揭曉

第23屆南方影展公布「南方獎－全球華人影片競賽」入圍名單，來自全球810件影像作品，經初審後56部作品脫穎而出，將於11月6日至15日在台南新光影城放映。除「南方首獎」及劇情、紀錄、實驗、動畫等競賽獎項外，另設台南影像獎、青少年評審團獎、人權關懷獎，今年新增的會外賽「黑金光獎」，透過不同創作者的視角，呈現當代世界、人與社會間複雜的權力關係。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。