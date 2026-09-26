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備戰返工人潮 台鐵周一加開區間快車、4列次增停新烏日站
連假第二天，明天開始返工人潮將陸續湧現，台鐵宣布周一再加開1輛彰化-七堵區間快車，另有4列次新自強號增停新烏日站，加強北上疏運量能。
台鐵公司表示，9月28日將再加開彰化=七堵（經山線）6402次區間快車。該班車下午2時45分自彰化出發，沿途停靠新烏日、臺中、豐原、苗栗、竹南、新竹、中壢、桃園、樹林、板橋、臺北、松山、南港、汐止、七堵等站。預計於下午3時14分自台中站開車、6時12分抵達台北站。
台鐵公司指出，為加強服務南來北往旅客，有4列次自強號增停新烏日站，包下午1時35分自新烏日開出之172次、下午4時18分開出之132次、傍晚5時07分開出之194次，及晚間6時01分開出之136次。
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