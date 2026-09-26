快訊

換屋族注意！買這類房就算符合自住也不能申請退稅

MLB／「超級媽媽」看球背嬰還抱著食物！老公被罵豬隊友…當事人暖心揭真相

聽新聞
0:00 / 0:00

備戰返工人潮 台鐵周一加開區間快車、4列次增停新烏日站

聯合報／ 記者孟嘉美／台北即時報導
備戰返工人潮，台鐵宣布周一加開區間快車，另有4列次增停新烏日站。圖／台鐵公司提供
備戰返工人潮，台鐵宣布周一加開區間快車，另有4列次增停新烏日站。圖／台鐵公司提供

連假第二天，明天開始返工人潮將陸續湧現，台鐵宣布周一再加開1輛彰化-七堵區間快車，另有4列次新自強號增停新烏日站，加強北上疏運量能。

台鐵公司表示，9月28日將再加開彰化=七堵（經山線）6402次區間快車。該班車下午2時45分自彰化出發，沿途停靠新烏日、臺中、豐原、苗栗、竹南、新竹、中壢、桃園、樹林、板橋、臺北、松山、南港、汐止、七堵等站。預計於下午3時14分自台中站開車、6時12分抵達台北站。

台鐵公司指出，為加強服務南來北往旅客，有4列次自強號增停新烏日站，包下午1時35分自新烏日開出之172次、下午4時18分開出之132次、傍晚5時07分開出之194次，及晚間6時01分開出之136次。

台鐵 工人 苗栗

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

中秋返鄉潮…高鐵對號座險擠不上車 國道「塞到生無可戀」

連假急返鄉！玉里站旅客提前一班搭車 高音量與站務溝通引側目

中秋教師節連假第2天國道9路段易塞 國5南向恐連塞10小時

不斷更新／國1南下6車追撞 安定至台南系統封閉 午後南北向車流齊發

相關新聞

舒力基即將轉中颱 粉專曝外圍環流不影響台灣關鍵原因

輕度颱風舒力基目前在那霸南方，中央氣象署提醒在琉球附近海面航行及作業船隻應特別注意，並隨時收聽此颱風的最新動態。

中秋烤肉小心諾羅病毒 毒物專家：生蠔等食材未全熟恐中鏢

中秋連假昨天展開，家家戶戶團圓烤肉，不過民眾熱愛的生蠔等食材若未完全煮熟，恐有感染腹瀉疑慮。專家表示，諾羅病毒傳播能力極強，容易出現病毒株變異，若高風險族群出現頻繁嘔吐、無法進食或高燒不退，應盡速就醫接受點滴或住院治療，以免延誤病情。

備戰返工人潮 台鐵周一加開區間快車、4列次增停新烏日站

連假第二天，明天開始返工人潮將陸續湧現，台鐵宣布周一再加開1輛彰化-七堵區間快車，另有4列次新自強號增停新烏日站，加強北上疏運量能。

台灣路竹會465次義診 會長劉啟群與醫護團隊、志工前往蒙古烏蘭巴托

台灣路竹會今天展開第465次義診，會長劉啟群與醫護團隊、志工一行40多人，前往蒙古烏蘭巴托，再開往東北約700公里處，進行九天義診。路竹會成立31年，致力於協助貧困與弱勢族群縮短健康不平等的差距，希望透過巡迴醫療模式， 讓弱勢族群的人有機會享有健康， 盡一己之力，不求回報，讓世界更美好。

全球810件作品角逐南方影展 56部入圍作品揭曉

第23屆南方影展公布「南方獎－全球華人影片競賽」入圍名單，來自全球810件影像作品，經初審後56部作品脫穎而出，將於11月6日至15日在台南新光影城放映。除「南方首獎」及劇情、紀錄、實驗、動畫等競賽獎項外，另設台南影像獎、青少年評審團獎、人權關懷獎，今年新增的會外賽「黑金光獎」，透過不同創作者的視角，呈現當代世界、人與社會間複雜的權力關係。

中秋連假好天氣出遊潮今達高峰 全國旅宿平均訂房率飆6成

今年中秋節連假一連4天，又遇上天天好天氣，國旅市場熱絡。昨天闔家團圓烤完肉，今天全家齊出遊，觀光署預估國旅住宿高峰將落在今晚，全國16縣市住房率超過6成，其中，以東部地區、離島及南部最為熱絡。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。