備戰返工人潮 台鐵周一加開區間快車、4列次增停新烏日站

第23屆南方影展公布「南方獎－全球華人影片競賽」入圍名單，來自全球810件影像作品，經初審後56部作品脫穎而出，將於11月6日至15日在台南新光影城放映。除「南方首獎」及劇情、紀錄、實驗、動畫等競賽獎項外，另設台南影像獎、青少年評審團獎、人權關懷獎，今年新增的會外賽「黑金光獎」，透過不同創作者的視角，呈現當代世界、人與社會間複雜的權力關係。

2026-09-26 14:08