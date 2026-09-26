台灣路竹會465次義診 會長劉啟群與醫護團隊、志工前往蒙古烏蘭巴托

台灣路竹會今天展開第465次義診，會長劉啟群與醫護團隊、志工一行40多人，前往蒙古烏蘭巴托，再開往東北約700公里處，進行九天義診。路竹會成立31年，致力於協助貧困與弱勢族群縮短健康不平等的差距，希望透過巡迴醫療模式， 讓弱勢族群的人有機會享有健康， 盡一己之力，不求回報，讓世界更美好。

9月11日，路竹會才完成第464梯次、一連3天的義診活動，地點在高屏地區，50餘人的醫療團隊與志跋涉5000餘公里，13日至枋寮鄉新開村，在短時間內成立行動醫院，在國境之南為村民身心與儀容、健康提供服務，也深入排灣部落田野調查。

在此之前，路竹會日前赴非洲查德進行第462次義診，連續8天深入鄉村，借用4所高中的校舍設置診療、檢驗及藥房。當地偏鄉面臨缺水、缺電、教育及醫療資源不足等問題，期盼透過國際醫療援助及人才培育，讓更多基層民眾看見希望。

路竹會長會劉啟群說，路竹會從早期關懷台灣原住民族健康，逐步走向國際醫療人道工作，除了透過巡迴義診提供立即醫療協助，也希望進一步培育查德當地不同專長的醫師，建立長期醫療人才與服務能力。

路竹會自1995年創會，至今滿31年，義診的足跡行遍50個國家，完成的義診次數，國內 337 次，國外 125 次，累計看診達35萬,644人次（有病歷者），義診天數超過2156天，換算之後達5年10個月又26天。