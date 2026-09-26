全球810件作品角逐南方影展 56部入圍作品揭曉

第23屆南方影展公布「南方獎－全球華人影片競賽」入圍名單，來自全球810件影像作品，經初審後56部作品脫穎而出，將於11月6日至15日在台南新光影城放映。除「南方首獎」及劇情、紀錄、實驗、動畫等競賽獎項外，另設台南影像獎、青少年評審團獎、人權關懷獎，今年新增的會外賽「黑金光獎」，透過不同創作者的視角，呈現當代世界、人與社會間複雜的權力關係。

本屆南方影展以「視線的重量」為年度主題，影展表示，視線看似沒有重量，卻連結觀看者與被觀看的世界，也呈現兩者之間的距離。影展期間除競賽作品外，還將推出開幕片、國內外觀摩影片及影人交流活動，邀請觀眾透過影像與創作者對話，重新丈量自身與世界的距離。

南方獎頒獎典禮將於11月13日在台南新光影城舉行。本屆入圍作品來自台灣、中國、香港、澳門、日本、韓國、新加坡、印尼、馬來西亞、美國、德國、瑞士及加拿大等地，展現跨地域的影像創作視野。

劇情長片包括新加坡作品「老破車」，曾入選2025東京國際電影節「亞洲未來」單元，透過公路電影類型描寫高度經濟發展下的壯世代困境；馬來西亞作品「拜拜，拜拜」從老太太視角探問地方信仰；中國作品「公園裏面沒有人」關注城市公共空間中的同志社群與社會規訓；「陽光燦爛的地方」則以詼諧視角凝視中國南方城鄉差距。

劇情短片包括「伙房」、「浮游物」、「是公園」、「鬣狗」、「三隻小豬」、「貓與雞」、「掌上明珠」、「公雞囡」及「綠湖」等，題材涵蓋客家女性生活、移工處境、城市多元族群、考試文化、香港青年世代、家庭與生死，以及重男輕女等社會議題。

紀錄長片包括「一顆痣的自白」、「翁丁」、「離開即景」、「Compact Disc」及「烤火房的一些夢」等，從返鄉、家庭關係、少數民族文化、香港青年記憶，到泰雅族文化與祖先倫理，呈現不同世代面對家園、身分與記憶的生命經驗。

紀錄短片則有「那裡魔神仔很多你還要回去」、「記憶座標」、「氣旋」、「屋舍上的葉仔花」、「月亮上的業餘者」及「哥哥死後去了哪裡」，分別從都市開發、香港城市記憶、家族語言與文化、電影史，以及親人離世等角度，探索個人與時代留下的痕跡。

實驗片包括澳門作品「掩眼法」、台灣「夕日記」、「海妖們」、「有空」、「蒸發書簡」，以及香港、英國等地作品「家庭公寓」、「而後」、「迷途」、「水堤」等，運用膠卷、AI、動畫、藍曬、拼貼及聲音等媒材，探索影像的表現邊界。

動畫片則包括「這一次」、「忘川」、「我的朋友陳看看」、「你不在這個蛋糕裡」、「落雺」、「崩落」、「我朋友的故事」、「瘋狗童話」及「今天是明天的昨天」。作品從失智與離別、生命記憶、恐同經驗、疫情生活，到理想與權力的矛盾，交織真實與想像。

其中，「落雺」以水彩拼貼及粉狀媒材交織台南景色、記憶與生命消逝的恐懼；「崩落」透過昔日抗爭夥伴分別成為建築師與市長的故事，叩問理想與權力之間的矛盾；「我朋友的故事」則以真實事件為基礎，將對逝去友人的思念轉化為生命紀念。

本屆南方影展與崇藝術空間、崇恩牙醫診所合作推出全新會外獎項「黑金光獎」，鼓勵創作者以奇情、異色、恐怖、驚悚、黑色幽默、禁忌及跨類型實驗等題材，展現鮮明影像風格與大膽敘事。入圍8部作品為「末代殭屍」、「太開眼戒」、「鬣狗」、「月花」、「你不在這個蛋糕裡」、「我朋友的故事」、「虎爺」及「海島熱夢」。

由育合春教育基金會贊助的「人權關懷獎」，則聚焦社會底層及較少被主流媒體看見的生命經驗。入圍作品包括獲台北電影節百萬首獎的「大風之島」、記錄越戰結束後越南船民來台經驗的「陌生人與他們的小孩」，以及關注中國翁丁部落在扶貧與觀光開發下變遷的「翁丁」，從不同角度呈現居住權、文化延續、人權及個人尊嚴等議題。

「台南影像獎」入圍作品則聚焦台南在地生活，包括台灣首映「未來考古學」、獲2026岸內製片所「金岸內獎」的「撿骨」、世界首映「夜迴」、「阿北不見」、「地平線的四草飼料行」、「巡塭」，以及獲2026桃園電影獎最佳影片的「一生二命」。

其中，「未來考古學」從日本導演赴台南拍片的經歷出發，追尋跨越百年的影像、記憶與身分；「地平線的四草飼料行」記錄四草地景變遷、農漁產業與勞動記憶；「巡塭」跟隨七股文蛤養殖戶日常，呈現漁電共生下的生存選擇；「一生二命」則以4年時間陪伴記錄跨性別青年Birdy的成長。

南方影展表示，希望透過不同地域、類型與世代的創作，讓各國創作者在台南與市民以影像交陪，開啟更多交流機會。2026第23屆南方影展將於11月6日至15日舉行，場次、售票及活動資訊將陸續公布。

2026南方影展公布56部入圍作品，將於11月6日至15日在台南新光影城放映。圖／南方影展提供

2026南方影展公布56部入圍作品，將於11月6日至15日在台南新光影城放映。圖／南方影展提供

2026南方影展公布56部入圍作品，將於11月6日至15日在台南新光影城放映。圖／南方影展提供

2026南方影展公布56部入圍作品，將於11月6日至15日在台南新光影城放映。圖／南方影展提供

2026南方影展公布56部入圍作品，將於11月6日至15日在台南新光影城放映。圖／南方影展提供

2026南方影展公布56部入圍作品，將於11月6日至15日在台南新光影城放映。圖／南方影展提供

2026南方影展公布56部入圍作品，將於11月6日至15日在台南新光影城放映。圖／南方影展提供

2026南方影展公布56部入圍作品，將於11月6日至15日在台南新光影城放映。圖／南方影展提供