中秋連假好天氣出遊潮今達高峰 全國旅宿平均訂房率飆6成

今年中秋節連假一連4天，又遇上天天好天氣，國旅市場熱絡。昨天闔家團圓烤完肉，今天全家齊出遊，觀光署預估國旅住宿高峰將落在今晚，全國16縣市住房率超過6成，其中，以東部地區、離島及南部最為熱絡。

交通部統計，連假第一天國旅人次達33萬9022人次，國家風景區遊客人數以雲嘉南濱海、參山及花東縱谷國家風景區居前；主題樂園則以義大世界、麗寶樂園及劍湖山世界人潮較為熱絡。

觀光署表示，今天迎來4天假期出遊高峰，全國旅宿平均訂房率達67.07%、共有16個縣市超過6成。其中，3縣市達8成，包含嘉義市82.07%、屏東縣81.84%及台南市80%。若以旅遊區來看，東部、離島及南部最為熱絡，東部平均訂房率75.72%、離島74.27%、南部75.73%。

觀光署說，今天訂房率相較上周調查的62.23%，再增加4.84%，近年民眾旅遊安排愈趨彈性，臨近假期才決定目的地或訂房的情形增加，也讓連假期間旅遊需求呈現更即時、多元的變化。

交通部進一步表示，返鄉、出遊人潮帶動主要運輸系統旅運量較去年同期增加。其中，高鐵疏運66.4萬人次，較去年同期增加23.5%；台鐵157.4萬人次，增加10.9%；國道客運西部路線27.0萬人次，增加14.4%；國內航空4.0萬人次，增加23.2%；桃園機場旅客28.8萬人次，增加6.0%；國內海運增加9.5%，東港至小琉球航線共疏運1萬7,997人次，為各國內海運航線最高，綠島、蘭嶼等東部離島航線亦有近8千人次。道路交通量亦較去年同期增加，國道全線及國道5號分別增加11.7%及13.8%。

觀光署強調，連假期間澎湖有「2026澎湖追風音樂燈光節」、花蓮東海岸有「貓公部落釀酒節」，台東都歷遊客中心則有「月光．海音樂會」，各地特色活動盼能讓「一場活動延伸成一趟旅行」，進一步帶動住宿、餐飲及周邊遊程。