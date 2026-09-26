中秋烤肉小心諾羅病毒 毒物專家：生蠔等食材未全熟恐中鏢

中秋連假昨天展開，家家戶戶團圓烤肉，不過民眾熱愛的生蠔等食材若未完全煮熟，恐有感染腹瀉疑慮。專家表示，諾羅病毒傳播能力極強，容易出現病毒株變異，若高風險族群出現頻繁嘔吐、無法進食或高燒不退，應盡速就醫接受點滴或住院治療，以免延誤病情。

疾管署統計，國內9月13日至19日腹瀉門急診就診12萬6419人次，近4周共接獲70起腹瀉群聚通報案件，其中病原體檢驗陽性案共28起，病毒類病原占89.3％，均檢出諾羅病毒；細菌類病原占10.7％，檢出金黃色葡萄球菌2起及沙門氏桿菌1起。

毒物專家顏宗海表示，諾羅病毒常存在於貝類與海鮮中，無論肉類或海鮮都必須徹底煮熟，透過高溫殺滅病原體。

其次，烹飪與烤肉時應維持廚房及料理台面衛生；第三，生食與熟食的器具務必嚴格分開，處理生肉的刀具、砧板與夾子絕不可接觸熟食，以免交叉汙染。

顏宗海說，最後，夏季室溫正好落在7至60度的危險溫度帶，微生物極易滋生，因此烤熟的食材建議在1小時內盡快食用完畢。

顏宗海說，諾羅病毒感染後主要以急性腸胃炎表現，常見噁心、嘔吐、腹痛、水瀉及發燒，健康成年人若症狀輕微，多數可透過休息與藥物緩解；但老人家與嬰幼兒等高風險族群若感染，除了容易因嚴重水瀉導致脫水外，更可能併發敗血症等重症風險。

他呼籲，若高風險族群出現頻繁嘔吐、無法進食或高燒不退，應盡速就醫接受點滴或住院治療，以免延誤病情。