日本免稅袋將取消 回台前不能偷吃或用掉 林氏璧：少1樣全部不能退稅

日本11月1日起消費稅退稅制度改制，改為「先付後退」模式，海外旅客結帳先支付含稅價格，離境時再經海關確認後取得退款。日本旅遊達人林氏璧在「日本自助旅遊中毒者」臉書粉專表示，11月之後，免稅品特殊包裝廢除，消耗品不再用密封袋包裝。但是消耗品要辦退稅的話，在日本還是不能把它吃掉、用掉。

林氏璧表示，如果在機場需要被檢查時，沒辦法出示你買的東西，在那一張收據上所有的東西都不能退稅。另外，非消耗品像是衣服照相機等，一直以來都是可以在日本國內就開始使用的，完全沒有問題。

不過，有部分店員把消耗品和非消耗品全都包在免稅品密封袋，還要求在日本都不能用。林氏璧表示，是店員對目前制度的誤解，不過這也不重要了，反正11月之後就會廢掉， 結帳的速度可能會快一點。

網友表示，「這樣以後就要買購物袋，或是自己帶購物袋了，這個免稅袋很好提啊」、「一整包免稅袋直接塞進去行李箱其實還蠻方便的」、「身為前藥妝店店員，請大家務必事前把要免稅及不免稅分開，這樣才能加速結帳流程，大量購買的鄉親，最好先清點一下數量，如果發現店員有錯誤馬上反應」、「都出國了，還在乎那一點稅」、「其實，我已經很習慣打包免稅袋，袋子讓行李物品不易散開，只要調整好每包的形狀，就可以按照俄羅斯方塊模式，緊密卡好戰利品」。