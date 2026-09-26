快訊

匯款訂中秋到府烤肉卻沒來？ 詢問店家「你是第8組受騙顧客」

亞運拳擊／成功復仇哈薩克名將 林郁婷晉級8強賽

亞運棒球／南韓輸日被韓媒狂貼「慘案」標籤！教頭沒想過晉級要算數學

聽新聞
0:00 / 0:00

日本免稅袋將取消 回台前不能偷吃或用掉 林氏璧：少1樣全部不能退稅

聯合報／ 記者楊德宜／台北即時報導
日本11月1日起消費稅退稅制度改制，改為「先付後退」模式，圖為日本街頭。路透
日本11月1日起消費稅退稅制度改制，改為「先付後退」模式，圖為日本街頭。路透

日本11月1日起消費稅退稅制度改制，改為「先付後退」模式，海外旅客結帳先支付含稅價格，離境時再經海關確認後取得退款。日本旅遊達人林氏璧在「日本自助旅遊中毒者」臉書粉專表示，11月之後，免稅品特殊包裝廢除，消耗品不再用密封袋包裝。但是消耗品要辦退稅的話，在日本還是不能把它吃掉、用掉。

林氏璧表示，如果在機場需要被檢查時，沒辦法出示你買的東西，在那一張收據上所有的東西都不能退稅。另外，非消耗品像是衣服照相機等，一直以來都是可以在日本國內就開始使用的，完全沒有問題。

不過，有部分店員把消耗品和非消耗品全都包在免稅品密封袋，還要求在日本都不能用。林氏璧表示，是店員對目前制度的誤解，不過這也不重要了，反正11月之後就會廢掉， 結帳的速度可能會快一點。

網友表示，「這樣以後就要買購物袋，或是自己帶購物袋了，這個免稅袋很好提啊」、「一整包免稅袋直接塞進去行李箱其實還蠻方便的」、「身為前藥妝店店員，請大家務必事前把要免稅及不免稅分開，這樣才能加速結帳流程，大量購買的鄉親，最好先清點一下數量，如果發現店員有錯誤馬上反應」、「都出國了，還在乎那一點稅」、「其實，我已經很習慣打包免稅袋，袋子讓行李物品不易散開，只要調整好每包的形狀，就可以按照俄羅斯方塊模式，緊密卡好戰利品」。

林氏璧 免稅 日本

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

日本人見台灣護照就變臉？旅台日本作家：被害妄想的人很多

首次出國就翻臉！女友忙當「無償代購工具人」 他崩潰：行程全毀

他見日本人來台買這些伴手禮「越來越看不懂」 網笑：很有台灣味

男赴日12天噴掉38萬！回台跟女友借錢吃飯 網狂問：錢花去哪

相關新聞

秋後熱到下周三 10月上旬迎冷氣團？賈新興：冷空氣的強度值得關注

今天為中秋節及教師節連續假期第二天，各地晴到多雲天氣，台灣整合防災工程技術顧問公司總監賈新興今天在臉書及表示，「十五的月亮十六圓」，今天是賞月最佳時間。今天至下周三都是穩定的秋後熱型態，午後山區零星短暫雨。

明華園婉拒鍘美 陳昭賢曝原因：顧慮家人和相似成長經驗孩子感受

民間發起聲援陳幸妤的「鍘美藝術節」日前落幕，網友對明華園婉拒演出仍有質疑聲音，對此，明華園總團執行長陳昭賢今天凌晨在臉書發文回應，她表示，當初選擇不參與的原因，是想到她的家人，以及和她有過相似成長經驗的孩子的感受，「這次我有做得不夠好的地方，也有很多需要學習的地方，我會記得」。

不斷更新／中秋連假第2天出遊潮 上午國道7地雷路段曝 南向午後最好走

用路人快改道，根據警廣即時路況，今天上午11時34分，國道1號南下367K近高雄中正路，有貨車與自小客事故 ，占用外線車道，後方已經回堵，建議從高雄九如路段就可以改道。

連假第2天全台晴熱飆36度高溫 下周四東北季風報到北東變天

今天是中秋節及教師節連續假期第二天，中央氣象署表示，今天各地大多為多雲到晴的天氣，午後山區有零星短暫陣雨。東半部高溫約30、31度，西半部可達32至34度，內陸地區溫度會再更高一些，南部有局部36度左右高溫發生的機率，近中午前後紫外線偏強。夜晚清晨稍涼，北部及宜花低溫22至24度，其他地區約25至27度。

日本免稅袋將取消 回台前不能偷吃或用掉 林氏璧：少1樣全部不能退稅

日本11月1日起消費稅退稅制度改制，改為「先付後退」模式，海外旅客結帳先支付含稅價格，離境時再經海關確認後取得退款。日本旅遊達人林氏璧在「日本自助旅遊中毒者」臉書粉專表示，11月之後，免稅品特殊包裝廢除，消耗品不再用密封袋包裝。但是消耗品要辦退稅的話，在日本還是不能把它吃掉、用掉。

舒力基將轉中颱不影響台灣！今晚適合賞月 下周東北季風轉雨降溫

今天至下周三各地都是多雲到晴的穩定天氣，只有山區零星午後陣雨。中央氣象署氣象預報中心預報員鄭傑仁表示，10月1日東北季風增強，迎風面降雨稍微增加一些，午後降雨區域也稍微擴大。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。