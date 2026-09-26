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舒力基將轉中颱不影響台灣！今晚適合賞月 下周東北季風轉雨降溫

聯合報／ 記者孟嘉美／台北即時報導
今天各地多雲到晴的天氣型態，只有山區午後有零星降雨機會。各地高溫普遍31至34度，局部內陸地區可能有35、36度高溫出現。聯合報系資料照
今天各地多雲到晴的天氣型態，只有山區午後有零星降雨機會。各地高溫普遍31至34度，局部內陸地區可能有35、36度高溫出現。聯合報系資料照

今天至下周三各地都是多雲到晴的穩定天氣，只有山區零星午後陣雨。中央氣象署氣象預報中心預報員鄭傑仁表示，10月1日東北季風增強，迎風面降雨稍微增加一些，午後降雨區域也稍微擴大。

關於颱風消息，他說，舒力基颱風未來會偏北往東北遠離台灣，對台灣天氣沒有直接影響。舒力基颱風旋轉很明顯，它的高層雲系往外走，代表颱風對流相當旺盛，加上海溫足以支持它發展，所以它的強度1天左右有機會發展成中度颱風。當它到日本南方海面的時候速度放慢一點，路徑有一些不確定性，不過不會影響台灣。

今天天氣，鄭傑仁表示，各地多雲到晴的天氣型態，只有山區午後有零星降雨機會。各地高溫普遍31至34度，局部內陸地區可能有35、36度高溫出現，尤其中南部內陸地區發生機會比較高一些。雲量比較偏少，所以入夜之後，各地有機會看到月亮，可以好好把握機會賞月。

降雨趨勢，他說，下周三之前大致上是類似天氣型態，下周四環境風向逐漸轉為東北風，不過這波東北季風的風速不會很強，水氣量也沒到很多，所以下周四只有基隆北海岸、宜蘭地區轉為有一些零星下雨機會，其他地區午後降雨區域會比前幾天稍微擴大一些，包括南部地區、近山區平地和其他山區，午後有局部短暫陣雨。

鄭傑仁表示，下周五東北季風進來的水氣量稍微多一些，迎風面桃園以北和東半部地區有一些降雨機會，午後降雨地區包括各地山區和南部地區。這波東北季風溫度降幅可能北部、宜蘭稍微降1、2度，其他地方感受上不是太明顯。

今晚、明天東半部、恆春半島留意長浪，鄭傑仁表示，主要是舒力基颱風從台灣東邊北上，所帶進來的長浪。雖然天氣晴朗，但東半部浪高比較高，前往海邊活動特別注意安全。另外，適逢年度大潮，下周三前新北到彰化、澎湖沿海，漲潮期間水位偏高，沿海、低窪地區活動注意潮位變化。

降雨趨勢。圖／中央氣象署提供
降雨趨勢。圖／中央氣象署提供

東北季風 氣象署 颱風

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