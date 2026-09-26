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老婆突提「分房睡」！原因曝光老公驚呼：自己都覺得可怕

聯合新聞網／ 綜合報導
一名男網友分享，老婆近期提出想要分房睡，原以為是兩人感情出現問題，沒想到真正原因竟是自己的打呼聲太誇張，不僅聲音很大，還會突然完全沒聲音，讓妻子半夜反而嚇醒。示意圖／AI生成
一名男網友分享，老婆近期提出想要分房睡，原以為是兩人感情出現問題，沒想到真正原因竟是自己的打呼聲太誇張，不僅聲音很大，還會突然完全沒聲音，讓妻子半夜反而嚇醒。示意圖／AI生成

夫妻婚後長期同房生活，若睡眠習慣差異太大，打呼、磨牙等問題也可能成為影響感情與睡眠品質的原因。一名男網友分享，老婆近期提出想要分房睡，原以為是兩人感情出現問題，沒想到真正原因竟是自己的打呼聲太誇張，不僅聲音很大，還會突然完全沒聲音，讓妻子半夜反而嚇醒，確認他是否還在呼吸。

這名男網友在Dcard以「老婆嫌我打呼很大聲，想跟我分房睡」為題，指出老婆近期受不了他打呼，提出分房睡的想法，更讓他意外的是，自己的打呼並非一路持續，而是一下大聲呼吸、一下又完全沒聲音，接著突然猛吸一口氣，連他自己聽完錄音都覺得有些可怕。

這名男網友坦言，妻子每當半夜聽不到聲音，就會擔心他是不是出了狀況，長期下來也嚴重影響睡眠，讓他既愧疚又無奈，忍不住詢問「哪有夫妻在分房睡的，這有解嗎？」。

貼文一出後，不少網友都表示「我爸有呼吸中止症，前幾年去看醫生，現在睡覺都戴呼吸器，他覺得好睡很多，建議你早點就醫」、「看起來就是睡眠呼吸中止症，有專門治療這個的門診，建議趕快就醫」、「我先生也有這問題，半夜真的會嚇醒看他是不是死了，很痛苦」、「建議你好好的正視並重視打呼的問題，現在也有相關的門診可以看，你這應該是睡眠呼吸中止症」、「你這是睡眠呼吸中止症，不單單是打呼這麼簡單而已，去看醫生尋求治療吧」。

此外，也有網友回應「打呼的人永遠都不知道枕邊人有多可憐，沒跟你離婚算不錯了」、「不想分房睡就去解決問題啊」、「想辦法解決你打呼的問題，不要只想著解決你老婆」、「不想跟太太分房睡就趕快治療吧，其實很多問題都是有解決方式的」、「分房睡沒什麼不好吧？各自有各自的習慣啊，又不影響感情」。

事實上，長期出現睡眠障礙，背後可能與睡眠呼吸中止症、憂鬱、焦慮，甚至甲狀腺功能異常有關，需提高警覺。本站曾報導，新北市立土城醫院耳鼻喉科主治醫師李宜潔指出，罹患睡眠呼吸中止症的人，典型症狀是打呼與睡眠中呼吸暫停，若未及時治療，不僅影響睡眠品質，更會增加高血壓、腦中風、心肌梗塞等心血管疾病風險。

李宜潔表示，睡眠呼吸中止症的治療方式需依病因而定。若是扁桃腺肥大、舌根肥厚造成氣道狹窄，可透過扁桃腺切除或懸雍垂重建手術，藉以擴大呼吸通道；若因肌肉張力不足，睡眠時舌根容易塌陷，則需使用陽壓呼吸器，避免缺氧而驚醒；若主因是肥胖，則必須透過減重改善。

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