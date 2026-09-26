烤肉後隔天胖1.5公斤好慌！日本營養師揭「黃金48小時」吃法：別急著節食

中秋節連假期間，許多民眾會安排烤肉行程。不少減重族群都有過這種經驗，明明平時努力控制飲食、增加運動，卻因為某一餐吃得比較多，隔天一量體重就大幅上升，讓人忍不住焦慮。不過，營養師提醒，吃多一餐後體重短時間明顯上升，並不代表增加的重量全都是脂肪，可能與食物尚未完全消化排出，以及高鹽飲食造成的水分滯留有關，因此不必急著透過極端節食「補救」。

一名正在減重的民眾在Dcard分享，某個假日吃了水果黑糖冰，晚餐則吃燒臘便當、鹹酥雞、甜不辣及地瓜薯條，當天熱量估計約攝取2300大卡，沒想到隔天體重從60.3公斤直接增加到61.8公斤，即使接下來持續控制飲食，直到今天仍有61.2公斤，讓她忍不住疑惑「是不是哪裡做錯了？」

這名民眾表示，原本每天大約攝取1400大卡，為了把前一天多吃的熱量「補回來」，星期一、星期二特別將攝取量降至約1100大卡，同時也增加運動量，每天飲水約2000cc，但體重下降幅度仍不如預期，讓她相當焦慮。對此，營養師提醒，偶爾一次吃多，隔天體重突然增加1、2公斤，並不代表這些重量全都轉變成脂肪。

日本食品企業Nichirei Foods健康專欄的營養師指出，人體攝取食物後，需要經過消化、吸收與排泄，整個過程可能需要24至48小時，因此吃進去的食物不會在短時間內全部轉變成脂肪。尤其前一天若吃了較多高油、高鹽食物，隔天體重上升，很可能與腸胃中尚未排出的食物，以及體內水分、鈉含量增加造成的暫時性水腫有關。因此，即使隔天看到體重多了1至2公斤，也不宜直接解讀成「胖了1至2公斤」。

至於吃多後該怎麼調整，營養師建議不要因為前一天熱量超標，就採取極端節食或直接不吃東西。突然拉長空腹時間，反而可能讓下一餐的飢餓感增加，容易再次吃過量。與其大幅降低熱量，不如在隔天維持正常用餐次數，選擇較清淡、低油脂且容易消化的食物，例如粥品、雜菜湯、豆腐、蔬菜、魚肉或蛋類等，同時適度減少油炸及高熱量食物。

如果前一天吃了較多鹹食，也可以適量攝取含鉀食物，幫助身體調節鈉與水分，例如香蕉、番茄、酪梨、花椰菜等；另外，膳食纖維也有助於維持腸道正常運作，可從蔬菜、菇類、根莖類等食物補充。不過，這並不代表需要刻意大量吃某一種食物，而是回到均衡飲食的原則，讓身體逐漸恢復原本的節奏。

此外，吃多後也不需要透過大量運動「贖罪」，可以依照自身狀況進行散步、伸展等輕度活動，搭配正常補充水分及充足睡眠。減重過程中，單日體重受到飲食、水分及排便等因素影響而上下波動相當常見，因此不宜只看隔天的單一數字判斷減重成效。偶爾一餐吃得比較多並不代表減重失敗，與其急著把體重「補回來」，持續維持穩定且可長期執行的飲食與生活習慣，反而更重要。