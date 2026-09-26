中秋連假第2天出遊車潮來了 公路局示警易塞路段…注意施工管制

中秋連假第二天，出遊車潮湧現，新竹以北部分路段均速不到60公里，公路局預估銜接國道快速道路、主要省幹道及觀光景點聯外道路應會出現車多壅塞情況，且有3處因工程而有道路縮減或設置替代道路，請民眾上路前需做好功課。

公路局表示，昨天省道部分路段有車多或壅塞情形，西部國道客運共計行駛5636班次，疏運11萬9133人；東部國道客運路線共計行駛1753班次，疏運3萬4303人。

公路局指出，今天預估將有出遊車潮湧現，省道易壅塞路段包含銜接國道快速公路（北部台65線銜接國3土城交流道、台64線銜接國3中和交流道；中部台74線銜接國3快官及霧峰交流道；南部台86線銜接仁德系統及歸仁交流道等）、主要省道幹道（台61線鳳鼻至香山、竹南至玄寶大橋等路段）及觀光景點聯外道路（台2線關渡至淡水、台3線大溪路段、台21線日月潭路段等），建議用路人出發前先行查詢周邊交通狀況，避開壅塞的路段及時段。

公路局提醒，台61線苗栗路段因玄寶大橋改建工程及平交路口改善工程施工影響，連假期間恐將有車多壅塞情形，已規畫疏運期間替代道路並設置指示標誌。

玄寶大橋施工路段94K+200~95K+400，南下主線及側車道封閉施工，以北上橋梁布設車道供南下車輛通行；平交路口改善施工路段99K+460（近苗8線）~101K+340（近苗11線），南下主線改道側車道，於99K大山交流道前，縮減為1車道，由99K大山交流道匯出至側車道，通過苗8線、苗11線路口，由101K外埔交流道匯入主線繼續南下。

公路局建議用路人掌握即時路況資訊並利用替代道路，依循沿線資訊可變標誌（CMS）及改道指示標誌行駛，避免塞在車陣中。

公路局強調，已協調客運業者籌備充足運能及視人潮機動增班，並落實人員與車輛安全整備，搭配上連假期間國道客運6折優惠措施；登錄為TPASS 2.0會員，當月搭乘2-3次享15％回饋金，4次以上享30％回饋金，以及註冊綠色運輸服務平台再享加碼3%回饋；兩者疊加後，最高可享4折優惠，如有返鄉旅運需求，建議旅客可以搭乘公共運輸。