今晴熱飆36度高溫！舒力基明影響沖繩 下周東北季風接力陸續有秋颱發展

中秋連假期間各地天氣大致穩定，晴到多雲，只有山區午後有局部短暫陣雨機會，天氣風險公司資深顧問吳聖宇今天在臉書粉專「天氣職人-吳聖宇」表示，今天各地白天較為炎熱，東半部高溫32至34度，西半部高溫有33至35度，局部區域有36度或以上高溫機會。

舒力基颱風目前位於琉球以南海域，吳聖宇表示，自昨晚起因為太平洋高壓逐漸東退，移動速度放慢，移動方向已經逐漸開始往北偏轉，預估今天到明天繼續由北往東北方向偏轉，明天將掠過琉球那霸以南海域。颱風中心不會太接近琉球本島，但外圍環流仍將為琉球本島帶來風雨現象，下周一舒力基颱風繼續向東北方向移動逐漸遠離，對琉球本島的影響也將減小，後續往日本以南海域靠近過程強度將逐漸減弱。

吳聖宇表示，由於舒力基颱風距離台灣較遠，且因為颱風環流範圍較小，對台灣陸地上的天氣並無明顯影響。受到颱風外圍氣流牽引，台灣附近環境風向轉為偏南到西南風，海峽北部到北海岸一帶明後天配合地形影響風浪較為增大，颱風外圍長浪也來到台灣附近，加上天文大潮影響，到海邊活動注意安全。

下周二、下周三舒力基颱風已經遠離，吳聖宇說，台灣附近大致仍為偏南到西南風環境，水氣仍少，天氣持續穩定，僅山區午後有局部短暫陣雨機會。白天持續高溫炎熱，夜晚清晨稍涼，要留意日夜溫差變化稍大的情況。

不過，他說，下周四下午到晚間新一波東北季風南下，並將影響到下周六白天，要等到下周六晚間才會緩和。雖然強度不強，但迎風面的北部、東北部、東部降雨機會提高，中南部山區午後仍將有局部短暫陣雨，北台灣的溫度也會稍微下降轉涼。

吳聖宇表示，10月4日晚間起有另一波東北季風南下，目前預報來看後面這波東北季風較強，且持續時間較久，可能會一直延續到10月上旬後半，到時候除了迎風面有降雨機會外，氣溫也可能有較為明顯轉涼且維持較長時間的可能性，秋意將更為明顯，後續預報變化值得觀察留意。

關於颱風消息，他說，9月底至10月上旬，在西北太平洋上仍將陸續有颱風發展活動機會，不過預期活動範圍都在較遠的遠洋海域，移動方向也是北轉趨向日本附近為主，靠近台灣的機會較低，應該是不必擔心會有颱風影響台灣的情況。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以中央氣象署為準。