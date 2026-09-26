快訊

MLB／李灝宇5支0但收穫第3盜！明晨有望參戰元祖「虎王」引退賽

中秋家族烤肉「一大一小被收2000元」！老公傻眼：以後不參加

狂賀「台灣蝶王」亞運奪金！ 全家上午10點開搶「500份雞排免費吃」

聽新聞
0:00 / 0:00

今晴熱飆36度高溫！舒力基明影響沖繩 下周東北季風接力陸續有秋颱發展

聯合報／ 記者楊德宜／台北即時報導
各地天氣大致穩定，晴到多雲，白天較為炎熱，東半部高溫32至34度，西半部高溫有33至35度，局部區域有36度或以上高溫機會。聯合報系資料照
各地天氣大致穩定，晴到多雲，白天較為炎熱，東半部高溫32至34度，西半部高溫有33至35度，局部區域有36度或以上高溫機會。聯合報系資料照

中秋連假期間各地天氣大致穩定，晴到多雲，只有山區午後有局部短暫陣雨機會，天氣風險公司資深顧問吳聖宇今天在臉書粉專「天氣職人-吳聖宇」表示，今天各地白天較為炎熱，東半部高溫32至34度，西半部高溫有33至35度，局部區域有36度或以上高溫機會。

舒力基颱風目前位於琉球以南海域，吳聖宇表示，自昨晚起因為太平洋高壓逐漸東退，移動速度放慢，移動方向已經逐漸開始往北偏轉，預估今天到明天繼續由北往東北方向偏轉，明天將掠過琉球那霸以南海域。颱風中心不會太接近琉球本島，但外圍環流仍將為琉球本島帶來風雨現象，下周一舒力基颱風繼續向東北方向移動逐漸遠離，對琉球本島的影響也將減小，後續往日本以南海域靠近過程強度將逐漸減弱。

吳聖宇表示，由於舒力基颱風距離台灣較遠，且因為颱風環流範圍較小，對台灣陸地上的天氣並無明顯影響。受到颱風外圍氣流牽引，台灣附近環境風向轉為偏南到西南風，海峽北部到北海岸一帶明後天配合地形影響風浪較為增大，颱風外圍長浪也來到台灣附近，加上天文大潮影響，到海邊活動注意安全。

下周二、下周三舒力基颱風已經遠離，吳聖宇說，台灣附近大致仍為偏南到西南風環境，水氣仍少，天氣持續穩定，僅山區午後有局部短暫陣雨機會。白天持續高溫炎熱，夜晚清晨稍涼，要留意日夜溫差變化稍大的情況。

不過，他說，下周四下午到晚間新一波東北季風南下，並將影響到下周六白天，要等到下周六晚間才會緩和。雖然強度不強，但迎風面的北部、東北部、東部降雨機會提高，中南部山區午後仍將有局部短暫陣雨，北台灣的溫度也會稍微下降轉涼。

吳聖宇表示，10月4日晚間起有另一波東北季風南下，目前預報來看後面這波東北季風較強，且持續時間較久，可能會一直延續到10月上旬後半，到時候除了迎風面有降雨機會外，氣溫也可能有較為明顯轉涼且維持較長時間的可能性，秋意將更為明顯，後續預報變化值得觀察留意。

關於颱風消息，他說，9月底至10月上旬，在西北太平洋上仍將陸續有颱風發展活動機會，不過預期活動範圍都在較遠的遠洋海域，移動方向也是北轉趨向日本附近為主，靠近台灣的機會較低，應該是不必擔心會有颱風影響台灣的情況。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以中央氣象署為準。

沖繩 高溫 東北季風 秋颱 颱風

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

中秋賞月條件佳！ 9月底還有秋颱發展專家曝侵襲機率

連假第2天全台晴熱飆36度高溫 下周四東北季風報到北東變天

中秋節賞月指數曝光！各地都有機會「這幾處條件最佳」 9月底前多雲到晴

中秋連假好天氣 賈新興：舒力基颱風周日至下周二威脅沖繩

相關新聞

秋後熱到下周三 10月上旬迎冷氣團？賈新興：冷空氣的強度值得關注

今天為中秋節及教師節連續假期第二天，各地晴到多雲天氣，台灣整合防災工程技術顧問公司總監賈新興今天在臉書及表示，「十五的月亮十六圓」，今天是賞月最佳時間。今天至下周三都是穩定的秋後熱型態，午後山區零星短暫雨。

明華園婉拒鍘美 陳昭賢曝原因：顧慮家人和相似成長經驗孩子感受

民間發起聲援陳幸妤的「鍘美藝術節」日前落幕，網友對明華園婉拒演出仍有質疑聲音，對此，明華園總團執行長陳昭賢今天凌晨在臉書發文回應，她表示，當初選擇不參與的原因，是想到她的家人，以及和她有過相似成長經驗的孩子的感受，「這次我有做得不夠好的地方，也有很多需要學習的地方，我會記得」。

不斷更新／中秋連假第2天出遊潮 上午國道7地雷路段曝 南向午後最好走

今天為中秋節及教師節連續假期第2天，目前全國道路況大致正常，由於各地晴到多雲好天氣，預期持續有南下車流，也有出遊踏青車潮。高速公路局表示，今天0-5時交通量為5.5百萬車公里，為平日年平均（4.0百萬車公里）1.4倍。截至上午7時，交通量為9.7百萬車公里，預估今天國道交通量為114百萬車公里。

連假第2天全台晴熱飆36度高溫 下周四東北季風報到北東變天

今天是中秋節及教師節連續假期第二天，中央氣象署表示，今天各地大多為多雲到晴的天氣，午後山區有零星短暫陣雨。東半部高溫約30、31度，西半部可達32至34度，內陸地區溫度會再更高一些，南部有局部36度左右高溫發生的機率，近中午前後紫外線偏強。夜晚清晨稍涼，北部及宜花低溫22至24度，其他地區約25至27度。

中秋連假第2天出遊車潮來了 公路局示警易塞路段…注意施工管制

中秋連假第二天，出遊車潮湧現，新竹以北部分路段均速不到60公里，公路局預估銜接國道快速道路、主要省幹道及觀光景點聯外道路應會出現車多壅塞情況，且有3處因工程而有道路縮減或設置替代道路，請民眾上路前需做好功課。

跑告別式比婚宴還多？賴聲川、陳亮恭談豁達面對老化

從收到第一張喜帖，到自己成為婚宴主角；從參加告別式，到最後，成為告別式的主人。關渡醫院院長陳亮恭說：「老化就是成長的過程。」他在《杖藜過橋東》中借古人故事談老化，與劇場導演賴聲川對談時，兩人從紅白帖談到陶淵明，也分享陪父母出遊、與子女相處的經驗。從藝術與醫學出發，他們如何看待人生不同階段的變化？

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。