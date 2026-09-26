快訊

MLB／「永遠都是老虎人」 韋蘭德引退賽喊話教頭：敢太早換投試試看

明華園婉拒《鍘美藝術節》！陳昭賢曝原因

習近平穿中山裝赴國宴藏訊號！華爾街日報：川普熱情禮遇恐「換不到讓步」

聽新聞
0:00 / 0:00

明華園婉拒鍘美 陳昭賢曝原因：顧慮家人和相似成長經驗孩子感受

聯合報／ 記者楊德宜／台北即時報導
明華園總團執行長陳昭賢。聯合報系資料照
明華園總團執行長陳昭賢。聯合報系資料照

民間發起聲援陳幸妤的「鍘美藝術節」日前落幕，網友對明華園婉拒演出仍有質疑聲音，對此，明華園總團執行長陳昭賢今天凌晨在臉書發文回應，她表示，當初選擇不參與的原因，是想到她的家人，以及和她有過相似成長經驗的孩子的感受，「這次我有做得不夠好的地方，也有很多需要學習的地方，我會記得」。

鍘美藝術節造成轟動，當初明華園婉拒演出，至今仍有部分網友感到不滿。陳昭賢對於這場風波，今天凌晨發文表態「對鍘美藝術節最後一次的回應」，她表示，看到鍘美藝術節最後有這麼多人參與、引起這麼大的關注，她真的覺得很不可思議。某種程度上，甚至像看見了一場歌仔戲的文藝復興。那個舞台有她的好友、尊敬的前輩，也有很多一起工作的夥伴。「我尊重每一個人的選擇，也真心樂見歌仔戲被這麼多人看見」。

至於為什麼當初接到第一則詢問的Line時，就選擇不參與，她表示，理由一直都很單純。從一開始，她在意的就不是可不可以演。「我想到的是：我的姊妹們、我愛的家人、我自己，以及那些和我們有過相似成長經驗的孩子們，會不會有那麼一絲絲難受呢？」只要有這個顧慮，就沒有辦法忽略，所以最後選擇不參與。

陳昭賢說，8月之後她持續關注這場活動。看見主辦單位後來持續調整活動的方式與整體規畫，在保有創作與表達的同時，也對不同的聲音做出了回應。她很尊重這些後續的調整，也很高興最後有這麼多人因為這場活動走近歌仔戲。

至於當初總團的回應，以及陳昭賢最初的發言，她說，確實沒有第一時間想到所有可能因此感到不舒服的人，這部分她8月已經致歉。現在回頭看仍然認為自己當時有思考不夠周全的地方。她也尊重主辦單位舉辦活動、創作者參與，以及觀眾選擇支持的自由。

陳昭賢表示，她也希望自己選擇不參與的理由，可以被理解成一個屬於她自己的選擇，而不是對任何參與者的否定。不參與，不等於否定別人參與；尊重一場活動，也不代表自己必須參與。對她而言，這兩件事情從來不衝突。她沒有期待所有人認同她的選擇，也沒有想要改變任何人的立場，只是希望至少把自己的想法完整說清楚。

明華園 家人 藝術節 歌仔戲 陳幸妤

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

【厝內大小事】昭昭／炫耀與驕傲

亞運男籃／透露陳盈駿、胡瓏貿擁抱秘辛 郭佳紋：他自責到想撕球衣

師鐸獎得主2年想調校 因校長一句話留下守護邊緣學生12年

校長1句話留她12年！今年師鐸獎最年輕得主是中途學校師 見學生一幕心酸

相關新聞

明華園婉拒鍘美 陳昭賢曝原因：顧慮家人和相似成長經驗孩子感受

民間發起聲援陳幸妤的「鍘美藝術節」日前落幕，網友對明華園婉拒演出仍有質疑聲音，對此，明華園總團執行長陳昭賢今天凌晨在臉書發文回應，她表示，當初選擇不參與的原因，是想到她的家人，以及和她有過相似成長經驗的孩子的感受，「這次我有做得不夠好的地方，也有很多需要學習的地方，我會記得」。

不斷更新／中秋連假第2天南下車潮增 避國道9地雷路段 國5北返快出發

（5:00更新）

連假第2天全台晴熱飆36度高溫 下周四東北季風報到北東變天

今天是中秋節及教師節連續假期第二天，中央氣象署表示，今天各地大多為多雲到晴的天氣，午後山區有零星短暫陣雨。東半部高溫約30、31度，西半部可達32至34度，內陸地區溫度會再更高一些，南部有局部36度左右高溫發生的機率，近中午前後紫外線偏強。夜晚清晨稍涼，北部及宜花低溫22至24度，其他地區約25至27度。

秋後熱到下周三 10月上旬迎冷氣團？賈新興：冷空氣的強度值得關注

今天為中秋節及教師節連續假期第二天，各地晴到多雲天氣，台灣整合防災工程技術顧問公司總監賈新興今天在臉書及表示，「十五的月亮十六圓」，今天是賞月最佳時間。今天至下周三都是穩定的秋後熱型態，午後山區零星短暫雨。

跑告別式比婚宴還多？賴聲川、陳亮恭談豁達面對老化

從收到第一張喜帖，到自己成為婚宴主角；從參加告別式，到最後，成為告別式的主人。關渡醫院院長陳亮恭說：「老化就是成長的過程。」他在《杖藜過橋東》中借古人故事談老化，與劇場導演賴聲川對談時，兩人從紅白帖談到陶淵明，也分享陪父母出遊、與子女相處的經驗。從藝術與醫學出發，他們如何看待人生不同階段的變化？

中秋烤肉悲劇了！25歲女高燒腹瀉蹲3小時馬桶送急診 醫曝：2NG行為

台中25歲張女上周參加公司舉辦慶中秋烤肉趴，疑因拿同一支夾子夾取生熟食，還吃到未烤熟的豬五花肉，返家後上吐下瀉、發高燒與肌肉痠痛，甚至嚴重腹瀉，苦坐馬桶3小時，嚇到掛急診就醫。醫師陳莉瑋提醒，中秋烤肉生熟食器具應嚴格分離，食材務必完全烤熟再吃，避免急性腸胃炎掃了佳節興致。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。