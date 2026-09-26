明華園婉拒鍘美 陳昭賢曝原因：顧慮家人和相似成長經驗孩子感受

民間發起聲援陳幸妤的「鍘美藝術節」日前落幕，網友對明華園婉拒演出仍有質疑聲音，對此，明華園總團執行長陳昭賢今天凌晨在臉書發文回應，她表示，當初選擇不參與的原因，是想到她的家人，以及和她有過相似成長經驗的孩子的感受，「這次我有做得不夠好的地方，也有很多需要學習的地方，我會記得」。

鍘美藝術節造成轟動，當初明華園婉拒演出，至今仍有部分網友感到不滿。陳昭賢對於這場風波，今天凌晨發文表態「對鍘美藝術節最後一次的回應」，她表示，看到鍘美藝術節最後有這麼多人參與、引起這麼大的關注，她真的覺得很不可思議。某種程度上，甚至像看見了一場歌仔戲的文藝復興。那個舞台有她的好友、尊敬的前輩，也有很多一起工作的夥伴。「我尊重每一個人的選擇，也真心樂見歌仔戲被這麼多人看見」。

至於為什麼當初接到第一則詢問的Line時，就選擇不參與，她表示，理由一直都很單純。從一開始，她在意的就不是可不可以演。「我想到的是：我的姊妹們、我愛的家人、我自己，以及那些和我們有過相似成長經驗的孩子們，會不會有那麼一絲絲難受呢？」只要有這個顧慮，就沒有辦法忽略，所以最後選擇不參與。

陳昭賢說，8月之後她持續關注這場活動。看見主辦單位後來持續調整活動的方式與整體規畫，在保有創作與表達的同時，也對不同的聲音做出了回應。她很尊重這些後續的調整，也很高興最後有這麼多人因為這場活動走近歌仔戲。

至於當初總團的回應，以及陳昭賢最初的發言，她說，確實沒有第一時間想到所有可能因此感到不舒服的人，這部分她8月已經致歉。現在回頭看仍然認為自己當時有思考不夠周全的地方。她也尊重主辦單位舉辦活動、創作者參與，以及觀眾選擇支持的自由。

陳昭賢表示，她也希望自己選擇不參與的理由，可以被理解成一個屬於她自己的選擇，而不是對任何參與者的否定。不參與，不等於否定別人參與；尊重一場活動，也不代表自己必須參與。對她而言，這兩件事情從來不衝突。她沒有期待所有人認同她的選擇，也沒有想要改變任何人的立場，只是希望至少把自己的想法完整說清楚。