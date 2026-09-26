快訊

太平洋法屬島嶼新喀里多尼亞島 遭規模7強震侵襲

川習白宮會 習近平促美堅持反對台獨

參訪美國家檔案館 川普與習近平聊這些

聽新聞
0:00 / 0:00

秋意漸濃 東北季風這時影響北東降溫有雨 西北太平洋熱帶擾動仍活躍

聯合報／ 記者孟嘉美／台北即時報導
天氣展望。圖／取自「報氣候 - 中央氣象署」臉書粉專
天氣展望。圖／取自「報氣候 - 中央氣象署」臉書粉專

中央氣象署發布天氣展望，「報氣候 - 中央氣象署」臉書粉專表示，模式預測，未來第1周期中前各地大多為多雲到晴，午後山區有零星短暫陣雨。第1周期末至第2周受東北季風影響期間，北部及東半部氣溫下降且有局部短暫雨。

近期西北太平洋仍有熱帶擾動發展訊號，預報不確定性大，隨時留意氣象署發布的最新預報資訊。

第1周：平均氣溫預測，各地以「低於」氣候正常值的機率最小；雨量預測，各地以「接近」氣候正常值的機率最大。

第2周：平均氣溫及雨量預測，各地以「接近」氣候正常值的機率最大。

第1至4周：1個月之展望，平均氣溫預測，各地以「接近」氣候正常值的機率最小；雨量預測，各地以「接近」氣候正常值的機率最大。

東北季風 氣象署 氣溫

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

連假第2天全台晴熱飆36度高溫 下周四東北季風報到北東變天

中秋賞月條件佳！ 9月底還有秋颱發展專家曝侵襲機率

中秋節賞月指數曝光！各地都有機會「這幾處條件最佳」 9月底前多雲到晴

中秋節飆高溫周末更熱爆和舒力基有關 颱風這2天侵襲日本沖繩注意航班

相關新聞

中秋返鄉潮…高鐵對號座險擠不上車 國道「塞到生無可戀」

昨天是中秋節，國道、高鐵前晚就開始出現返鄉出遊人潮，不少民眾抱怨，高鐵自由座人潮太多，明明買了對號座，卻差點連車都上不了，商務艙通道也遭大量旅客堵住；國道多處路段「紫爆」（指時速低於廿公里），往國五車潮回堵到國三，長度一度達十點五公里，民眾困在車陣中動彈不得，無奈表示「開車開到生無可戀」。

新聞眼／連假疏運成災難 「大人們」卻不在家

中秋連假首日，高鐵塞爆、國道成了大型停車場，原本該是快樂、溫馨的出遊返鄉之旅，硬生生變成考驗全民忍耐力的「逃難記」，而就在民眾塞在車陣、擠在車廂時，交通部長陳世凱與高鐵董事長史哲、台鐵董座鄭光遠卻在德國柏林，參加柏林軌道展。

學者：高鐵應檢討自由座發售數量

高鐵每逢連假必塞爆，對號座旅客有票卻擠不上車、商務艙旅客花錢卻得不到應有服務品質的情況比比皆是，儘管高鐵多次強調，明年七月新世代列車上線後，即可拉升運能，不過淡江大學運管系退休教授羅孝賢認為，在此之前，高鐵應先檢討自由座車票發售的數量，當需求過高時應管制發售，並引導旅客轉往替代運具。

不斷更新／中秋連假第2天南下車潮增 避國道9地雷路段 國5北返快出發

（5:00更新）

連假第2天全台晴熱飆36度高溫 下周四東北季風報到北東變天

今天是中秋節及教師節連續假期第二天，中央氣象署表示，今天各地大多為多雲到晴的天氣，午後山區有零星短暫陣雨。東半部高溫約30、31度，西半部可達32至34度，內陸地區溫度會再更高一些，南部有局部36度左右高溫發生的機率，近中午前後紫外線偏強。夜晚清晨稍涼，北部及宜花低溫22至24度，其他地區約25至27度。

秋意漸濃 東北季風這時影響北東降溫有雨 西北太平洋熱帶擾動仍活躍

中央氣象署發布天氣展望，「報氣候 - 中央氣象署」臉書粉專表示，模式預測，未來第1周期中前各地大多為多雲到晴，午後山區有零星短暫陣雨。第1周期末至第2周受東北季風影響期間，北部及東半部氣溫下降且有局部短暫雨。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。