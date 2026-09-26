秋意漸濃 東北季風這時影響北東降溫有雨 西北太平洋熱帶擾動仍活躍

中央氣象署發布天氣展望，「報氣候 - 中央氣象署」臉書粉專表示，模式預測，未來第1周期中前各地大多為多雲到晴，午後山區有零星短暫陣雨。第1周期末至第2周受東北季風影響期間，北部及東半部氣溫下降且有局部短暫雨。

近期西北太平洋仍有熱帶擾動發展訊號，預報不確定性大，隨時留意氣象署發布的最新預報資訊。

第1周：平均氣溫預測，各地以「低於」氣候正常值的機率最小；雨量預測，各地以「接近」氣候正常值的機率最大。

第2周：平均氣溫及雨量預測，各地以「接近」氣候正常值的機率最大。

第1至4周：1個月之展望，平均氣溫預測，各地以「接近」氣候正常值的機率最小；雨量預測，各地以「接近」氣候正常值的機率最大。