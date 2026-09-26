連假第2天全台晴熱飆36度高溫 下周四東北季風報到北東變天

今天是中秋節及教師節連續假期第二天，中央氣象署表示，今天各地大多為多雲到晴的天氣，午後山區有零星短暫陣雨。東半部高溫約30、31度，西半部可達32至34度，內陸地區溫度會再更高一些，南部有局部36度左右高溫發生的機率，近中午前後紫外線偏強。夜晚清晨稍涼，北部及宜花低溫22至24度，其他地區約25至27度。

明天至下周三各地大多為多雲到晴，午後山區有零星短暫陣雨。下周四東北季風增強，下周五東北季風影響，迎風面桃園以北及東半部地區有零星短暫陣雨，其他地區為多雲到晴，午後南部地區及其他山區有局部短暫陣雨。

10月3日至5日台灣附近為東北風至偏東風的環境，水氣稍增多，桃園以北及東半部地區有局部短暫陣雨，其他地區為多雲到晴，午後南部地區及其他山區有局部短暫陣雨。熱帶洋面上有低壓擾動發展的機率，其發展位置、時間及強度仍有不確定性，留意最新預報資訊。

明天東半部沿海（含蘭嶼、綠島）及恆春半島有長浪發生的機率。明天至下周三適逢年度大潮，西部沿海（新北至彰化）及澎湖在漲潮期間水位偏高，可能發生海水倒灌，沿海低窪區域請注意排水不易、局部淹水現象，避免在海岸、港口、潮間帶等區域逗留。