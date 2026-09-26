不斷更新／中秋連假第2天南下車潮增 避國道9地雷路段 國5北返快出發

「我們正處在人類史上的新奇點。」台北市立關渡醫院院長陳亮恭指出，「奇點」（singularity）指科技出現創新突破，導致社會走向全新的未來。人類生命史上的一次奇點是工業革命，將平均壽命從三、四十歲延長至八十歲；如今人工智慧與長壽科學交會，新奇點出現，許多基礎老化生物學都在翻轉，現在四十歲上下的世代，可能活到百歲、甚至一百廿歲。

2026-09-26 04:29