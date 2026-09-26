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秋老虎下山了 專家：彷若夏日重回 連假後期一天比一天熱

聯合報／ 記者孟嘉美／台北即時報導
9月底前，天氣晴朗穩定。圖／取自「林老師氣象站」臉書粉專
9月底前，天氣晴朗穩定。圖／取自「林老師氣象站」臉書粉專

9月底前，天氣晴朗穩定。氣象專家林得恩今天在「林老師氣象站」臉書粉專表示，受東北風影響，環境水氣明顯減少，好天氣至少可以維持到9月底前。只剩午後局部山區還有零星降雨的機會，不過就算降雨，雨勢也不會太大。

「提醒大家，要留意的是，秋老虎下山了」，他說，昨天各地高溫炙熱，台北士林中午高溫34.2度、新北樹林高溫也有34.3度，屏東竹田中午高溫更是衝到36.0度，彷若夏日重回。

林得恩說，有趣的是，也因為天氣晴朗、雲量偏少，清晨輻射冷卻特別有效率。昨天清晨最低溫，新竹關西只剩19.8度，花蓮壽豐也只有19.7度，也需留意日夜溫差增大。

另一方面，他說，由於台灣附近全是暖空氣，連假後期，一天會比一天熱。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以中央氣象署為準。

秋老虎 連假 東北風

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