橘世代／【最孤單世代】轉念放下我執 為大腦、身體減壓

「孤單會提高罹患心血管、腦血管疾病及失智症風險。」關渡醫院院長陳亮恭說，孤單雖不是疾病，對健康的危害卻不是危言聳聽，而有流行病學研究支持。

世界衛生組織已將孤單與社會孤立視為重要公共衛生議題，二○二五年報告估計，全球每六人就有一人受孤單影響，每年約八十七萬人的死亡與孤單相關。一項納入一百四十八項研究、超過卅萬人的統合分析也發現，擁有較強社會關係者，存活機率高出約五成，顯示人際連結與健康、壽命密切相關。

陳亮恭指出，孤單如何影響健康，目前機制尚未完全釐清，但可從兩方面觀察。孤單者可能因「沒人在乎我」而輕忽健康，更容易出現酗酒等風險行為；另一方面，長期負面情緒會干擾自律神經，影響心血管健康。國際醫學期刊《刺胳針》失智症委員會也將「社交孤立」列為十四項可改變的失智風險因子之一。

人為什麼容易困在失去、放不下過去而日益感到孤單？從心理學的角度來看，反覆咀嚼負面經驗的「反芻思考」（rumination），及對未來持續「擔憂」（worry），都可能讓人陷入難以停止的思考迴圈。研究發現，這類持續性思考對人體自主神經系統與內分泌系統造成的負面影響，可能讓身體長時間處於壓力反應。

陳亮恭在門診看過不少長輩，執著無法改變的失去，有人盼過世的丈夫回來，有人希望纏身病痛完全消失。當現實無法回到從前，若能趁生活有餘裕時練習轉念、放下我執，未來面對老化帶來的失去，能多一些從容。