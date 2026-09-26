橘世代／【最孤單世代】跨世代對談 分享不同人生風景

人生不只老去才需要轉念。面對工作、退休、失去乃至生命終點等不同的人生風景，主持人林書煒、藝術家梁永斐、劇場導演賴聲川，先後與關渡醫院院長陳亮恭展開跨世代對談，分享處於不同景緻的心境感受。

50歲林書煒 思考要留下什麼

五十歲的林書煒仍活躍媒體工作。談到變老，她想到唐代詩人白居易，年輕時寫生活的不如意，老了生病也寫進詩裡，在一次次病痛中找到與疾病共處方式，七十五歲仍創作不輟。

她認為，年紀漸長，更要維持社會連結，找到自己的興趣與創作。對仍具生產力的五十歲而言，變老不是退出，而是思考如何延續生命力，接下來還想做些什麼、留下什麼。

64歲梁永斐 退休後不躲山裡

六十四歲的梁永斐說，許多人嚮往退休後歸隱山林，他卻有不同想法。「我看到一些朋友，地買了、房子蓋了，後來天天去拔草。」他笑說，看似愜意的田園生活，碰上颱風、淹水都得自己處理，年紀大了反而辛苦。

他師法蘇軾《定風波》淡然不妄求的智慧，規畫老後「大隱於市，遊鄉間，利群生」，住在城市，閒時走入鄉間，繼續創作，也繼續為社會服務。梁永斐說，老要「認老、服老、樂老」，最後若能無名、無利、無功德，看淡一些，人也就雲淡風輕。

71歲賴聲川 死亡早放進生活

到了七十一歲，賴聲川談的已不只是退休，而是如何面對生命終點。他認為，「老化也是一種成長」，死亡更不是需要避諱的話題。「我老早就把它視為生活的一部分。」死亡是人生唯一確定會發生的事，因此更需要保持一種「覺察心」，好好過當下、善待身邊的人。

他也不避諱和兩個女兒談死亡與身後安排。對賴聲川而言，「放下」不是走到生命最後才做的事，而是每天慢慢練習；面對終點，他期待的是「自在且甘願」，能夠坦然接受生命的來去。