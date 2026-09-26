新聞眼／連假疏運成災難 「大人們」卻不在家

中秋連假首日，高鐵塞爆、國道成了大型停車場，原本該是快樂、溫馨的出遊返鄉之旅，硬生生變成考驗全民忍耐力的「逃難記」，而就在民眾塞在車陣、擠在車廂時，交通部長陳世凱與高鐵董事長史哲、台鐵董座鄭光遠卻在德國柏林，參加柏林軌道展。

交長當然不是不能出國，參加軌道展宣傳台灣軌道產業也是好事一件，然而連假疏運向來是交通部的年度大考，考驗交通部的跨部會協調與應變韌性，過去幾任交通部長往往坐鎮國內，一方面視察車站、掌握運輸狀況，也替連假期間堅守崗位的第一線人員打氣，如今陳世凱卻沒能留下來和疏運單位「共體時艱」，最終交出一張高鐵擠爆、國道塞爆的成績單，看在民眾眼裡，恐不是滋味。

此外，高鐵疫後旅運量節節上升，也帶來亮眼營收，員工年終屢創新高，然而就在高鐵賺得盆缽滿溢時，與之成反比的卻是旅客的搭乘體驗，高鐵每逢連假必擠爆的情況不僅沒有改善，反而愈演愈烈。面對這「老問題」，高鐵公司將唯一的希望寄託在新車上線營運，數度對外強調，只要新車到港，運能提升，塞爆情況就能解決。

然而新車導入需要時間，最快明年七月才會陸續上線，所以這近一年的過渡期，花錢購買的旅客就只能一次次吞下「人太多」的苦果？新車上線後又真的能解決高需求下的運能管理失能嗎？

疏運規畫的核心本質就是「料敵從寬、備援從嚴」，不是看開了多少會、發布多少新聞稿，更不是看首長在多少場合留下多少照片，民眾真正有感的，是買了票能不能順利上車、開上路能不能少塞一點，接下來緊接著還有雙十、光復節等兩個連假，若只想著和高鐵新車合照擺拍，只顧在宣揚政績時露臉，遇到狀況時卻神隱，再多的「美照」，也填補不了民眾塞在路上、擠不上車的無奈。