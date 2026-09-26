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學者：高鐵應檢討自由座發售數量

聯合報／ 記者孟嘉美／台北報導
中秋節連續假期開始，高鐵南港車站一早湧入大量返鄉人潮，購票處大排長龍。記者曾吉松／攝影
中秋節連續假期開始，高鐵南港車站一早湧入大量返鄉人潮，購票處大排長龍。記者曾吉松／攝影

高鐵每逢連假必塞爆，對號座旅客有票卻擠不上車、商務艙旅客花錢卻得不到應有服務品質的情況比比皆是，儘管高鐵多次強調，明年七月新世代列車上線後，即可拉升運能，不過淡江大學運管系退休教授羅孝賢認為，在此之前，高鐵應先檢討自由座車票發售的數量，當需求過高時應管制發售，並引導旅客轉往替代運具

羅孝賢表示，高鐵公司不能犧牲旅客乘車品質去成就另一位旅客的需求，以大量疏運為由要求乘客「共體時艱」，讓對號座乘客承擔疏運人潮帶來的問題，相當沒道理，儘管陡然大增的需求確實不好處理，但高鐵應即早揭露資訊，讓旅客能動態掌握並決定出行方式，同時也可考慮動態票價的可能性。

羅孝賢強調，若短期無法改善自由座外溢問題，高鐵應研擬配套措施，例如比照延遲到站機制，當對號座乘客因自由座旅客外溢而權益受損時，應退還對號座與自由座的票價差額，透過補償機制讓旅客心裡好受一點。

成大交管系教授鄭永祥認為，其他替代運具必須在時間、票價等層面上具競爭力，才有可能成功移轉高鐵旅客。自由座乘客還包含回數票及通勤票族群，高鐵公司應精確統計整體需求量與運能的落差，因為當供給與需求落差太大時，實務上真的很難透過單一對策調解。

高鐵表示，今年透過「自由座人潮燈號預估」，並與LINE TODAY合作，分散自由座人潮、加開全車自由座列車及透過月台人流分流控管等措施，以因應疏運尖峰期間的需求。

高鐵 自由座 運具

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