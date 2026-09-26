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中秋返鄉潮…高鐵對號座險擠不上車 國道「塞到生無可戀」

聯合報／ 記者孟嘉美／台北報導
中秋連假首日，旅客為了搭上車都跑到高鐵南港站，月台擠滿排隊人龍。記者曾吉松／攝影
中秋連假首日，旅客為了搭上車都跑到高鐵南港站，月台擠滿排隊人龍。記者曾吉松／攝影

昨天是中秋節，國道高鐵前晚就開始出現返鄉出遊人潮，不少民眾抱怨，高鐵自由座人潮太多，明明買了對號座，卻差點連車都上不了，商務艙通道也遭大量旅客堵住；國道多處路段「紫爆」（指時速低於廿公里），往國五車潮回堵到國三，長度一度達十點五公里，民眾困在車陣中動彈不得，無奈表示「開車開到生無可戀」。

為了趕在中秋節與家人團圓烤肉，高鐵台北、南港、板橋、桃園等站點，前天就湧入大量旅客，北部站點自由座人潮多到啟動進站管制，不僅自由座上不去，就連對號座旅客也因被人龍堵住，差點擠不上車，桃園站在候車層用地貼拉出人龍動線，月台層旅客擠成沙丁魚。

鑑於前一晚搭車盛況，不少旅客特地到南港站搭車，以為人會少一點，卻沒想到南港站一早便湧現人潮，自動售票機至少得排廿分鐘，後續台北站、桃園站「一台車自由座最多只能上十個人」；商務艙旅客也抱怨，人多到根本無法起身上廁所。

根據高鐵公司統計，前天單日旅運量達卅四點八萬人次，其中南向旅客就高達廿萬人次，雙雙創下歷史新高紀錄。高鐵表示，以往疏運高峰多落在收假日，這次首度在疏運一開始就突破旅運新高，主要是受到連假首日碰上中秋團圓日影響。

國道昨凌晨就開始湧現南下車流，台北到桃園、竹南，原本僅一個小時左右的車程，開了足足三個半小時，民眾抱怨「坐車坐到屁股痛」。

國五往宜蘭的車潮更是前天晚間就湧現，葛瑪蘭客運業務副總李俊仁指出，周四返鄉潮大約下午二時出現，單日派出六三○班因應；首都客運總經理李建文則表示，前天總運行車趟數達二○四四次，全天疏運約一點五萬人次，創下單日旅運量歷史新高。

國五今恐連塞10小時

根據高公局統計，昨上午國道交通量比去年多出百分之八，預估今天交通量為一一四百萬車公里，為平日年平均的一點二倍，預計今天國道有九個路段易塞，其中國五南向南港系統至頭城恐連塞十個小時，建議國五南向用路人在凌晨五時前或下午五時後出發。

交通部次長陳彥伯昨視察國道北區交通控制中心時表示，疫後交通狀況及民眾運具使用習慣已有改變，連假前一日高鐵疏運量創新高，國道交通量恢復二○一九年情形，昨連假首日，整體往宜蘭及花蓮情形交通量較以往增加，要求相關單位做好疏運、加強宣導。

中秋節連續假期開始，高鐵購票處和自由座都大排長龍，車廂內更是站位難求。記者曾吉松／攝影
中秋節連續假期開始，高鐵購票處和自由座都大排長龍，車廂內更是站位難求。記者曾吉松／攝影

中秋節連續假期開始，高速公路南港聯絡道湧入大量返鄉車潮。記者曾吉松／攝影
中秋節連續假期開始，高速公路南港聯絡道湧入大量返鄉車潮。記者曾吉松／攝影

高鐵 紫爆 國道 中秋 車潮

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