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健康你我他／高價未必舒服 輔聽器千元也堪用

聯合報／ 文／李穗倫（台南東區）
現在我戴簡單價廉的輔聽器，聲音大小可以調整。圖／李穗倫提供
現在我戴簡單價廉的輔聽器，聲音大小可以調整。圖／李穗倫提供

我60多歲從職場退休，聽力逐漸減退，當時想反正退休了，聽得到或聽不到也無關緊要。但社交人生卻有很大的改變，每次參加討論會，就算演講者用麥克風，我還是聽得不清楚。

聽障找上我了，做聽力測驗為中度，中重度的聽力受損。家人跟我說話都要走過去聽，或是他們走過來在我耳邊講，我才聽得到。

買一副助聽器才是唯一的做法。8年前我造訪一家助聽器店，被推銷了一副高價位的耳掛型助聽器。但耳機還是要塞在耳道內，非常不舒服，所以不重要的場合我就沒戴。

我有榮民的身分，輔導會也有助聽器的免費輔助。結果給我的是已經停產的助聽器，而且聲明壞了也不能修，果然沒多久就是雜音很亂，報銷了。

後來在醫療器材行找到一種輔聽器，價錢在千元上下，主機放上衣口袋，有一條線連接耳機，聲音大小可以調整，放一顆3號電池可以用很久，當年開放許多老兵返鄉，都是買這一種簡單價廉的輔聽器，送給家鄉的老者。現在我接聽電話很困難，手機常出現詐騙推銷電話，一概不接，講了我聽不清楚，也記不起來，所以不會受騙。

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