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愛肝達人站／X醫師，我下半身就靠你了！

聯合報／ 許金川（台大醫學院名譽教授、肝病防治學術基金會董事長）

門診，一位40多歲女病人看完報告，原本緊繃的臉終於鬆了下來。臨走前，她忽然很認真地說：「X醫師，我以後下半身就靠你了！」我愣了一下。下半身？診間安靜了半秒。

行醫多年，各種託付都聽過，但這個託付，似乎有點沉重。腦中才閃過幾個念頭，她又認真補了一句：「我現在40多歲，以後人生還很長，就要麻煩你了…」這一補，更讓人浮想聯翩。

她忽然停住，眼睛睜大，臉一下紅了。「啊！我講錯了！是下半『生』，不是下半『身』！」原來如此。只差一個字，差點把醫病關係帶到另一個境界。不過仔細想想，她也沒說錯多少。

人過40，下半身要顧，下半生更要顧。年輕時熬夜幾晚，睡一覺又活過來；胡吃海喝，身體也未必抗議。到了中年，身體開始算總帳：腰圍增加、血壓上升，血糖、膽固醇亮紅燈，脂肪肝、糖尿病、代謝症候群也可能悄悄上門。

最麻煩的是，許多大病來以前，根本不敲門。冠狀動脈可能已經狹窄，人還照常上班、運動；一旦斑塊破裂、血栓形成，可能就是急性心肌梗塞，甚至致命性心律不整。前一天還談笑風生，隔天可能已來不及說再見。

肝臟更沉默。B型肝炎、C型肝炎、脂肪肝、肝纖維化，常常不痛不癢；即使早期肝癌，也可能吃得下、睡得著，毫無感覺。病人最常說：「可是我都沒有不舒服！」偏偏問題就在這裡。沒有症狀，不等於沒有疾病。

有B、C型肝炎病史、肝硬化或其他肝癌高風險者，不能等身體發警報才檢查。抽血、腹部超音波，該追蹤就追蹤。早期發現，治療機會往往大不相同。

其他癌症也是如此。大腸癌、乳癌、肺癌等，早期常沒有明顯症狀。40歲以後，不能再把「沒感覺」當成健康證明。

至於她剛才很「介意」的下半身，其實也大有文章。女人進入中年，子宮頸癌、子宮內膜癌、卵巢癌不能忽略；異常出血、停經後出血、持續腹脹或骨盆不適，都值得警覺。更年期也可能帶來熱潮紅、盜汗、失眠、心悸；女性荷爾蒙下降後，骨質流失加快，有些人還會出現私密處乾澀、頻尿或性生活不適。

看來，她那句「下半身就靠你了」，還真有幾分醫學道理。真正的下半身，骨骼、關節、肌力與血管也得顧。活得久固然重要，走得動、站得穩，才能享受活得久。

她走到門口，又回頭特別強調：「X醫師，我剛才說的是下半『生』喔！」

我笑了。其實，真的不用分得那麼清楚。下半身顧得好，下半生才走得遠。

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