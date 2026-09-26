科普好健康／遇到大出血別慌 掌握3招救命關鍵

全球重大災害愈來愈多，大至冰川洪水、工地意外、氣爆、車禍，小至切菜割傷等，這些意外都可能造成外傷出血，但多數人第一時間見到大量鮮血冒出時，總是驚慌失措，不知要先做心肺復甦術，還是先止血。其實，無論出血量多寡，只要傷口出血就應考慮適當止血。

面對外傷患者，應先確認現場安全，迅速查看意識與呼吸並撥打119；若有致命性大出血，必須立即控制。若傷者沒有反應且沒有正常呼吸，應請旁人同步協助止血、拿取「自動體外心臟電擊去顫器」（AED），並開始「心肺復甦術」（CPR）。只要記住三項止血技術：直接加壓、傷口填塞、使用止血帶，就能在救護人員抵達前協助患者暫時止血。

常見3種外傷狀況 建議可採以下止血處理方式：

1.小傷口

通常小傷口，只要拿乾淨紗布或布料加壓，就能達到止血效果。若是血液快速湧出、噴射，或紗布、毛巾快速被浸透時，此時最基本是找衣物或紗布等「直接加壓」止血，不必執著分辨受傷的是哪一條血管，可將衣物剪開、暴露真正的出血點，再用紗布、乾淨毛巾或衣物覆蓋，以手掌或雙手持續、穩定且有力地向下壓即可。

加壓過程中，千萬不要反覆查看，避免干擾正在形成的血凝塊，使傷口重新出血。一旦開始直接加壓就應持續壓迫，如果第一層紗布已經被血浸濕，可在上方增加新紗布或乾淨布料，持續施壓；但並非無止境堆疊紗布，而是確認壓力是否確實落在出血點。

2.有異物或深的傷口

無論是被樹枝、玻璃或刀械造成穿刺傷時，現場應保留異物，在異物周圍以紗布、毛巾等墊高、固定，避免晃動，也不要直接壓在異物頂端，同時應盡速就醫。但「千萬不要拔除異物」，大型異物有時正好壓迫受損血管，貿然拔除可能瞬間引發大出血，即使在急診遇到大型深部異物，就要進入手術室，在能夠立即控制出血的環境下處理。

如果傷口內沒有異物，但傷口很深並形成空腔，此時可將止血紗布或一般紗布，從傷口深處緊密填入，填滿後再持續直接加壓。這種方式尤其適合鼠蹊部、腋窩、肩頸交界等不容易使用一般止血帶的位置。不過，胸部或腹部開放性傷口，民眾不可自行將大量物品塞進體腔，應立即撥打119，交由專業人員處置。

3.四肢大出血

若四肢出現危及生命的大出血，直接加壓仍無法控制，可能需要使用止血帶。止血帶應放在傷口「近心端」，也就是傷口與心臟之間，約距離傷口5至7公分，並避開傷口本身及肘、膝關節，為阻止血液繼續流到受傷位置，必須從傷口靠近心臟的一側阻斷血流。止血帶應收緊至出血完全停止，綁好後記錄時間並保持外露。

止血帶使用不超過2小時

止血帶的缺血風險會隨使用時間增加，研究顯示，使用時間少於2小時併發症較少，但「2小時」並不是保證安全或自行拆除的倒數計時器。若突然放鬆反而可能再次造成大量出血，最正確做法是固定好後，記錄綁上止血帶的時間並盡速送醫，不可自行鬆開。

止血帶原則是使用於手臂與腿部，不能綁在頭、頸、胸、腹。這些部位若看得到出血點，仍以直接加壓或傷口填塞等方式處理。