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財神爺也去烤肉？大樂透連5槓 下期頭獎上看2億
大樂透第115091期今晚開獎。中獎號碼為05、33、24、25、13、28，特別號40；派彩結果，頭獎槓龜，連5槓，下期（29日）預估銷售1.6至1.8億元，頭獎累積金額預估上看2億元。
貳獎1注中獎，獎金新台幣290萬695元。
中秋加碼獎項開出情形，本期100萬元獎項開出5組，總中獎注數為8注，其中4組為單注中獎，1組為4注均分；本期5000元獎項開出630注。
中秋加碼獎活動截至本期為止，累積開出100萬元獎項組數為19組，剩餘51組，累積開出5000元獎項注數為2265注，剩餘3735注，次期（29日）將繼續加開100萬元獎項及5000元獎項。
中秋加碼獎：01、42、11、49、37、10、41、25。
派彩結果及中獎獎號以台彩公布為準。
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