快訊

亞運棒球／中華隊明戰日本至少贏6分才爭金機會 旅日投手徐翔聖先發

聽新聞
0:00 / 0:00

財神爺也去烤肉？大樂透連5槓 下期頭獎上看2億

中央社／ 台北25日電
大樂透頭獎槓龜，連5槓，下期（29日）頭獎累積金額預估上看2億元。聯合報系資料照
大樂透頭獎槓龜，連5槓，下期（29日）頭獎累積金額預估上看2億元。聯合報系資料照

大樂透第115091期今晚開獎。中獎號碼為05、33、24、25、13、28，特別號40；派彩結果，頭獎槓龜，連5槓，下期（29日）預估銷售1.6至1.8億元，頭獎累積金額預估上看2億元。

貳獎1注中獎，獎金新台幣290萬695元。

中秋加碼獎項開出情形，本期100萬元獎項開出5組，總中獎注數為8注，其中4組為單注中獎，1組為4注均分；本期5000元獎項開出630注。

中秋加碼獎活動截至本期為止，累積開出100萬元獎項組數為19組，剩餘51組，累積開出5000元獎項注數為2265注，剩餘3735注，次期（29日）將繼續加開100萬元獎項及5000元獎項。

中秋加碼獎：01、42、11、49、37、10、41、25。

派彩結果及中獎獎號以台彩公布為準。

大樂透 獎金 頭獎

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

買泡麵、買菜就中千萬！全聯7、8月統一發票大獎幸運門市曝光

買杯富貴紅棗茶抱走千萬大獎！萊爾富7、8月期統一發票特別獎在這門市

開獎囉！7-8月統一發票獎號出爐 千萬獎號「89996565」

幸運兒在哪？7-8月期統一發票 他去萊爾富買2杯飲料爽中千萬

相關新聞

財神爺也去烤肉？大樂透連5槓 下期頭獎上看2億

大樂透第115091期今晚開獎。中獎號碼為05、33、24、25、13、28，特別號40；派彩結果，頭獎槓龜，連5槓，下...

中秋烤肉悲劇了！25歲女高燒腹瀉蹲3小時馬桶送急診 醫曝：2NG行為

台中25歲張女上周參加公司舉辦慶中秋烤肉趴，疑因拿同一支夾子夾取生熟食，還吃到未烤熟的豬五花肉，返家後上吐下瀉、發高燒與肌肉痠痛，甚至嚴重腹瀉，苦坐馬桶3小時，嚇到掛急診就醫。醫師陳莉瑋提醒，中秋烤肉生熟食器具應嚴格分離，食材務必完全烤熟再吃，避免急性腸胃炎掃了佳節興致。

外銷傳捷報！經多年諮商 我國種豬獲馬來西亞同意輸入

種豬出口傳來好消息。農業部動植物防疫檢疫署昨傍晚接獲駐馬來西亞代表處轉送馬來西亞獸醫局正式核准函，台馬雙方經多年諮商，馬方完成評估作業，同意我國種豬及豬精液輸馬。這也是繼香港、越南及帛琉後，新開拓的種豬及豬精液出口市場。

連假訂房率全國第3 花蓮活動一波波「石頭在呼吸」巨石陣超吸睛

觀光署公布中秋及教師節連假前3天平均訂房率，花蓮排名全國第3。縣府表示，9月1日加碼推出的國旅住宿補助，到昨天已售出4萬間客房，逾7萬7千人次登錄，估計帶動上億元產值，因第一階段補助經費超過8成，正向中央申請第二階段經費。

買泡麵、買菜就中千萬！全聯7、8月統一發票大獎幸運門市曝光

115年7、8月份統一發票稍早開出得獎號碼，全聯福利中心本期統一發票開出1張特別獎及1張特獎，特別獎開在基隆義二門市，中獎者消費548元購買泡麵及生鮮食材，即獲得特別獎1,000萬元。

中秋傳說全翻盤？嫦娥和吳剛不是情侶 玉兔身世更催淚

一年轉眼又到中秋，這個佳節的傳奇人物和事都特別多，大家聽得最多的是「嫦娥奔月」，不過以下的進階版問題你也未必答得出來。嫦娥的丈夫是誰？她跟吳剛是什麼關係？為何玉兔會在中秋節占有一席之地？《開罐》就為大家拆解當中的迷思。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。