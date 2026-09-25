財神爺也去烤肉？大樂透連5槓 下期頭獎上看2億

一年轉眼又到中秋，這個佳節的傳奇人物和事都特別多，大家聽得最多的是「嫦娥奔月」，不過以下的進階版問題你也未必答得出來。嫦娥的丈夫是誰？她跟吳剛是什麼關係？為何玉兔會在中秋節占有一席之地？《開罐》就為大家拆解當中的迷思。

2026-09-25 21:32