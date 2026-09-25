最窮、最老偏鄉卻蓋出最綠醫院！大林慈濟年減千餘噸碳 她籲從吃素做起

當全世界都在拚減碳、談永續的同時，衛福部醫事司司長劉越萍在2026TIMA國際慈濟人醫會年會指出，「許多醫院推動永續常無從下手，其實『吃素』正是很好的起點」。大林慈濟醫院院長賴寧生則表示，醫院全面供應蔬食，一年約減少1087公噸的碳排放，不僅餐具重複使用、藥袋全面換成紙袋，是雲嘉南第一家這麼做的醫院。

劉越萍說，以前醫院談節能，都是說「我省了多少水電費」，但各國電費補貼不一樣，所以難以量化，後來則以「碳排放量」來計算。她提到，吃素對慈濟來說是習以為常，但對其他醫院來說卻是很特別的示範。

先把偏鄉照顧好 才談綠色醫療

賴寧生說，大林慈濟醫院一年門診近100萬人次，更位處全台「最老、最窮、身心障礙人口最多」的地方之一，所以醫院做的綠色行動，不是趕流行，而是先從照顧人開始。

在重症救治上，醫院已引進第四代達文西手術系統及規劃質子治療。為了增加偏鄉民眾的健康識能，去年一年舉辦90多場衛教講座，平均3天半就下鄉一次，每次皆出動醫師、物理治療師、藥師、營養師、志工至少20多人，就算聽眾只有5、6個人也照去不誤，25 年來偏鄉巡迴醫療累積服務達 13000 多人次。

永續藏在醫院每個角落

而曾是一片甘蔗田的大林慈濟醫院，現種植近1800棵大樹，是綠化最多的醫學中心。賴寧生打趣道，院區裡還能瞧見白領樹蛙、獨角仙在活動；加護病房也引進自然採光，減少重症患者出現瞻妄現象。

賴寧生說，目前醫院全面提供蔬食，並補助員工自助餐，一年吃掉的素食餐點約72萬人次，年減碳量達1087公噸，可重複使用餐具比例提升至九成，院內商家更全面禁用一次性塑膠吸管。

醫院這幾年陸續更換省電的磁懸浮冰水主機，每年減少碳排7.9%，並導入電子教育訓練系統，以減少紙本；並回收「中水」來沖馬桶、澆花，一年回收超過8.5萬噸，占全院用水量的三分之一；地上鋪的連鎖磚能讓雨水回歸土裡；及附設院區宿舍，讓醫師和護理師減少通勤往返。

劉越萍強調，衛福部持續推動「永續醫療品質改善」，醫院不能只看治療結果好不好，還要考慮對環境、社會和財務的影響。

賴寧生則表示，永續不能只做給自己看，醫院正打造「綠生活體驗館」，並有示範病房展示節能設計及低碳餐點，也用電子告示告訴民眾：「你腳下踩的連鎖磚，正在幫忙留住雨水」、「沖馬桶的水，是回收來的」，並成立永續發展委員會，並持續努力推動「治理、醫療、環境、職場、社會」五個面向。

大林慈濟醫院加護病房引進自然採光，減少重症患者出現瞻妄現象。圖／大林慈濟醫院提供