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中秋教師節連假第2天國道9路段易塞 國5南向恐連塞10小時

中央社／ 台北25日電
明天是中秋及教師節連假第2天，交通部高速公路局表示，預計明天國道9路段易塞，其中國5南向南港系統-頭城恐連塞10小時，建議國5南向用路人在凌晨5時前或下午5時後出發。中秋節示意圖。圖／AI生成
明天是中秋及教師節連假第2天，交通部高速公路局表示，預計明天國道9路段易塞，其中國5南向南港系統-頭城恐連塞10小時，建議國5南向用路人在凌晨5時前或下午5時後出發。中秋節示意圖。圖／AI生成

明天是中秋教師節連假第2天，交通部高速公路局表示，預計明天國道9路段易塞，其中國5南向南港系統-頭城恐連塞10小時，建議國5南向用路人在凌晨5時前或下午5時後出發。

中秋及教師節連續假期自今天起至28日，高公局發布新聞稿指出，截至下午5時，國道交通量為88.4百萬車公里，預估今天交通量為120百萬車公里，仍在預期範圍。

不過，今天下午1時19分在國1南向96公里處、下午1時56分於國3南向63.2公里處、下午4時3分於國1南向100.3公里處各發生小客車追撞事故，均導致車輛回堵影響整體車流。

高公局即時路況顯示，截至晚間6時20分，國3南向環東-南港路段仍呈現車速20公里以下的「紫爆」，時速僅5公里，至於國1南向五堵-汐止、國5南向南港系統-石碇等路段時速均不到40公里。

明天是連假第2天，高公局預估，國道交通量為114百萬車公里，為平日年平均（93百萬車公里）的1.2倍，其中南向交通量可達56百萬車公里，為平日年平均的1.2倍。

有關明天重點壅塞路段，高公局表示，南（東）部分，包括國1楊梅-頭份、王田-員林；國3中和-關西、快官-名間；國5南港系統-頭城；國10鼎金系統-燕巢系統。

北（西）向方面，則有國1圓山-大華系統；國5宜蘭-坪林；國10仁武-左營端。

根據路況預報圖，國5南向南港系統-頭城預計凌晨5時開始出現車潮，可能要到下午3時後才逐漸紓解。

高公局建議，西部國道南向用路人儘量在清晨6時前或中午12時後出發，國5南向用路人凌晨5時前或下午5時後出發，而國5北向用路人可在上午9時前出發，節省寶貴時間。

連假 國道 中秋 教師節 高速公路 高公局

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