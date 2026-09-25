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外銷傳捷報！經多年諮商 我國種豬獲馬來西亞同意輸入

聯合報／ 記者葉冠妤／台北即時報導
農業部動植物防疫檢疫署昨傍晚接獲駐馬來西亞代表處轉送馬來西亞獸醫局正式核准函，台馬雙方經多年諮商，馬方完成評估作業，同意我國種豬及豬精液輸馬。這也是繼香港、越南及帛琉後，新開拓的種豬及豬精液出口市場。圖／聯合報系資料照
農業部動植物防疫檢疫署昨傍晚接獲駐馬來西亞代表處轉送馬來西亞獸醫局正式核准函，台馬雙方經多年諮商，馬方完成評估作業，同意我國種豬及豬精液輸馬。這也是繼香港、越南及帛琉後，新開拓的種豬及豬精液出口市場。圖／聯合報系資料照

種豬出口傳來好消息。農業部動植物防疫檢疫署昨傍晚接獲駐馬來西亞代表處轉送馬來西亞獸醫局正式核准函，台馬雙方經多年諮商，馬方完成評估作業，同意我國種豬及豬精液輸馬。這也是繼香港、越南及帛琉後，新開拓的種豬及豬精液出口市場。

防檢署表示，我國自2010年向馬方提出種豬及豬精液輸銷申請後，持續透過駐馬來西亞代表處與馬方進行檢疫諮商，並依馬方要求陸續提供動物健康、疾病監測及種豬管理等資料。2025年10月我國發生非洲豬瘟疫情後，馬方一度暫緩審查；今年4月我國恢復非洲豬瘟非疫區狀態後，防檢署立即促請馬方恢復審查，經持續溝通後，馬方終於正式同意我國種豬及豬精液輸入。

防檢署說，我國優良種豬已有外銷實績，2023年至2025年分別輸出353頭、297頭及445頭，主要輸往香港及越南；豬精液近3年則主要輸往帛琉、馬紹爾群島及聖文森共和國等國。此次馬來西亞同意輸入，將為我國種豬及豬精液再增加新的海外市場。

防檢署進一步說明，馬方此次提供的輸入檢疫條件，主要包括種豬輸出前隔離、健康檢查及豬精液供精公豬與人工授精中心的健康管理等規定。防檢署將儘速確認相關條件並製作我國輸出檢疫證樣張送馬方審查，雙方完成證明文件確認後，有意願輸銷的業者即可依馬國的檢疫規定辦理輸出。

防檢署也將持續與農業部畜牧司、畜產試驗所與獸醫研究所等各單位協力，突破檢疫障礙，拓展我國優良種豬銷往海外市場。

馬來西亞 外銷 非洲豬瘟

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