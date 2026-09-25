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中秋、教師節連假第2天部分省道易塞 國道客運仍有空位

中央社／ 台北25日電
中秋及教師節連假首日天氣晴朗，國道湧現車潮。交通部高公局25日提醒，下午國道1號南向楊梅-頭份等9處易塞。圖為國1林口交流道南下方向排隊車輛。中央社
中秋及教師節連假首日天氣晴朗，國道湧現車潮。交通部高公局25日提醒，下午國道1號南向楊梅-頭份等9處易塞。圖為國1林口交流道南下方向排隊車輛。中央社

明天是中秋教師節連假第2天，台2線關渡至淡水路段、台3線大溪路段等省道路段易塞，公路局呼籲，民眾多搭乘公共運輸，依據預售情形，西部、東部國道客運各有68%、81%空位。

中秋及教師節連續假期自今天起至28日展開，明天是連假第2天，交通部公路局發布新聞稿指出，由於這次連假天數較長，預估部分省道主要幹道、銜接國道路段及觀光風景區周邊路段自上午起仍將湧現車潮。

公路局表示，除台64線、台65線、台74線及台86線銜接高速公路路段外，也請出遊民眾留意觀光風景區周邊路段，包含台2線關渡至淡水路段、台3線大溪路段、台21線日月潭周邊路段及台9線南澳、礁溪路段等。

公路局提醒，台61線苗栗路段因玄寶大橋改建工程及平交路口改善工程施工影響，屬易壅塞路段，已規劃疏運期間替代道路，請用路人依循現場交通管制行駛或提前改道。

公共運輸部分，公路局表示，為滿足民眾返鄉及外出乘車需求，已協調客運業者籌措足夠運能並視人潮機動增班，並督導各客運業者落實人員與車輛安全整備作業。

根據公路局統計，今天截至中午12時，西部國道客運共行駛2212班次，疏運4萬5216人；東部國道客運路線共行駛644班次，疏運1萬3242人。

公路局指出，這次連假也推出國道客運6折優惠措施，另登錄為TPASS 2.0會員，當月搭乘2至3次享15%回饋金，4次以上享30%回饋金，以及註冊綠色運輸服務平台再享加碼3%回饋，經疊加後，最高可享4折優惠。

公路局表示，依據目前預售情形，明天西部國道客運尚有68%空位，東部國道客運尚有81%空位，歡迎有需求民眾至各客運業者網站查詢。

國道客運 連假 省道 教師節 中秋

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