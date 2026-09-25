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中秋節賞月指數曝光！各地都有機會「這幾處條件最佳」 9月底前多雲到晴

中央社／ 台北25日電
今天是中秋節，氣象署公布賞月指數，以桃竹苗、中部最佳，整體而言各地都有機會賞月；氣象署表示，9月底前各地大致多雲到晴，午後山區有零星雨，10月1日東北季風增強，氣溫略降。中秋節示意圖。圖／AI生成
今天是中秋節，氣象署公布賞月指數，以桃竹苗、中部最佳，整體而言各地都有機會賞月；氣象署表示，9月底前各地大致多雲到晴，午後山區有零星雨，10月1日東北季風增強，氣溫略降。中秋節示意圖。圖／AI生成

今天是中秋節，氣象署公布賞月指數，以桃竹苗、中部最佳，整體而言各地都有機會賞月；氣象署表示，9月底前各地大致多雲到晴，午後山區有零星雨，10月1日東北季風增強，氣溫略降。

中秋暨教師節連續假期自今天起至28日，連假首日適逢中秋節，氣象署今天在「報天氣-中央氣象署」臉書公布各地賞月指數。

氣象署預報員賴欣國告訴中央社記者，桃竹苗及中部地區天氣最好，沒有午後降雨，賞月條件最佳，獲「5顆燈」滿分，他提到，南部則有4顆燈，主要是午後可能有些雲層發展，傍晚前雲量稍多，不過入夜後雲層將逐漸消散。

至於北北基及東半部地區，賴欣國指出，由於吹東風，迎風面雲層會稍多一些，月亮有時可能被雲層遮擋，但整體而言，全台各地都有機會看到月亮。

有關未來一週天氣，賴欣國表示，9月底前各地大致多雲到晴，午後山區有些零星短暫陣雨，10月1日東北季風增強，10月2日受東北季風影響，迎風面桃園以北與東半部有零星短暫陣雨，午後南部地區與其他山區有局部短暫雨。

氣溫部分，賴欣國指出，9月底前普遍高溫炎熱，西半部高溫攝氏32到34度，東半部約29到31度，10月1日之後可能稍微轉涼，北台灣高溫約30度，中南部高溫也略降至32度左右。

賴欣國表示，低溫的話，未來一週變化不大，北台灣22到24度，其他地區25至27度。

根據氣象署網站，輕度颱風舒力基今天下午2時的中心位置在台北東南東方920公里海面上，以每小時15轉12公里速度，向西北轉北北西進行，中心附近最大風速每秒25公尺，7級風暴風半徑120公里。

賴欣國指出，颱風舒力基預計明天北轉再轉東北，明天、27日有機會增強為中颱，對台灣沒有直接影響，但明晚至27日東半部與恆春半島須留意長浪。

中秋 氣象署 中秋節

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