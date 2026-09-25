中秋烤肉悲劇了！25歲女高燒腹瀉蹲3小時馬桶送急診 醫曝：2NG行為

台中25歲張女上周參加公司舉辦慶中秋烤肉趴，疑因拿同一支夾子夾取生熟食，還吃到未烤熟的豬五花肉，返家後上吐下瀉、發高燒與肌肉痠痛，甚至嚴重腹瀉，苦坐馬桶3小時，嚇到掛急診就醫。醫師陳莉瑋提醒，中秋烤肉生熟食器具應嚴格分離，食材務必完全烤熟再吃，避免急性腸胃炎掃了佳節興致。

疾管署最新門急診就醫監測資料顯示，近一周全國腹瀉門急診就診達12.6萬人次，是近5年高峰期，主要病原體為諾羅病毒引發的腸胃型感冒或急性腸胃炎。隨著中秋連假聚餐與生鮮海鮮食用增加，預估將進入腹瀉群聚與急診就診高峰期。

衛福部台中醫院急診科主任陳莉瑋說明，張女就醫時高燒，合併嚴重水瀉與肌肉痠痛，經詢問接觸史等檢查，排除腸胃型感冒與其他急症，診斷為急性腸胃炎，並給予止瀉、止痛藥物與水分補充，留觀三小時症狀緩解後才出院返家休養。

陳莉瑋分析，每年中秋節前2周，急診就診量較平常增近3成，急診患者就診以「腸胃道感染」、「呼吸道感染」為大宗，除了正處於高峰期的流感與新冠肺炎，急性腸胃炎就醫的患者症狀大多為急性腹瀉、劇烈嘔吐、腹部絞痛、發燒及全身肌肉痠痛等，病因多因吃到未完全烤熟的海鮮與肉類，或是生熟食交叉汙染所造成。

陳莉瑋提醒，民眾中秋烤肉務必注意烤肉用具與餐盤生熟食分離，海鮮與肉類務必烤熟再吃，並落實肥皂勤洗手。此外，流感、新冠等呼吸道感染正處於高峰期，出入人潮擁擠場所建議佩戴口罩並盡早接種疫苗；另民眾烤肉後如出現持續嚴重嘔吐或高燒不退等症狀，應盡速就醫並接受治療，切勿自行服用止瀉劑退燒藥，避免延誤治療產生嚴重併發症，掃興又傷身。

醫師陳莉瑋提醒，中秋烤肉生熟食器具應嚴格分離，食材務必完全烤熟再吃。圖／台中醫院提供