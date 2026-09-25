連假訂房率全國第3 花蓮活動一波波「石頭在呼吸」巨石陣超吸睛

觀光署公布中秋及教師節連假前3天平均訂房率，花蓮排名全國第3。縣府表示，9月1日加碼推出的國旅住宿補助，到昨天已售出4萬間客房，逾7萬7千人次登錄，估計帶動上億元產值，因第一階段補助經費超過8成，正向中央申請第二階段經費。

中央國旅補助這個月上路，自由行連住兩晚最高補助2500元；花蓮縣府同步推「秋冬觀光團遊、自由行雙軌加碼」，這個月起到12月底在縣內同一間旅宿連住兩晚補助2000元，long stay12晚最高7000元，每月可用一次，與國旅方案疊加最高可獲9500元補助，縣民入住縣內旅宿也有專屬優惠。

縣府表示，加碼推出國旅住宿補助希望延長旅客停留時間，因此以連住2晚以上為門檻；花蓮南北狹長，縣府鼓勵縣民在花蓮規畫2天1夜微旅行，認識家鄉。自由行補助上路不到1個月，經費使用率已達25%，團體旅遊出團成長2到3成。

4天連假期間花蓮活動相當多，「月見原聲」演唱會明、後兩天晚間在東大門廣場舉行，邀集台灣、香港、日本、韓國及馬來西亞等跨國卡司，打造融合流行音樂、原住民文化及國際特色的音樂盛會。

南區同時有「 Fali Fali音樂節」，明、後兩天下午2時到晚間9時在玉里鎮馬太林文化園區登場，林凡、小宇宋念宇、紀曉君等歌手接力開唱，周邊也有特色市集。

花蓮國際石雕藝術季首度請到澳洲藝術團隊ENESS，在花蓮日出大道展出大型巨石陣互動裝置作品「Iwagumi Air Scape」，以「石頭在呼吸」為主題，由19座最高13公尺，宛如天然巨岩的充氣裝置組成，融合雕塑、燈光、聲音、軟體及互動感測技術，在夜色中展現光影變化。

將在日出大道展出到10月12日，接著10月23日至11月8日移展到光復鄉大農大富平地森林園區；此外，今天起至10月11日連續3個周末在日出大道重慶路口舉辦9場戶外音樂會。