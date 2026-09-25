買泡麵、買菜就中千萬！全聯7、8月統一發票大獎幸運門市曝光

115年7、8月份統一發票稍早開出得獎號碼，全聯福利中心本期統一發票開出1張特別獎及1張特獎，特別獎開在基隆義二門市，中獎者消費548元購買泡麵及生鮮食材，即獲得特別獎1,000萬元。

特獎200萬開出門市為高雄大寮二店，幸運中獎者消費741元購買鮮奶、豆漿、豆腐等商品，即獲得特獎200萬元。

本期統一發票千萬特別獎獎號為「89996565」。獎金200萬元的特獎號碼為「91098182」。頭獎（20萬元）3組分別為「54348835」、「44991397」、「06595111」。

二獎（4萬元）與頭獎末7碼相同；三獎（1萬元）與頭獎末6碼相同；四獎（4000元）與頭獎末5碼相同；五獎（1000元）與頭獎末4碼相同；六獎（200元）與頭獎末3碼相同。

全聯表示，7、8月份共開出超過29萬個獎項，領獎期間為115年10月6日至116年1月5日，提醒7、8月期間曾至全聯消費的民眾儘速對獎，以免與獎金擦身而過。

此外，財政部雲端發票專屬獎500元獎增開50萬組，鼓勵民眾使用載具儲存發票，不怕搞丟又享有更多中獎機會。全聯也持續推廣雲端發票服務，中獎後除會透過E-mail及簡訊主動通知外，消費者於領獎期限內至全聯門市消費時，收銀系統也會主動提醒中獎資訊。

全聯指出，中獎民眾只需攜帶身分證及福利卡即可辦理領獎；若已完成發票歸戶設定，獎金還可直接匯入指定帳戶，讓領獎流程更加便利。