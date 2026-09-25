【專家之眼】台灣有錢 為何年輕人仍「青貧」？

最低工資明年月薪從2萬9500元調到3萬900元，時薪從196元調到205元，終於跨過3萬元。照理說值得高興，可是如果你問一個剛出社會幾年的年輕人，台灣經濟好不好？他可能先看看自己的薪資單，再看看房價，然後苦笑一下。

AI熱潮帶動半導體，股市屢創新高，新聞裡常看到科技公司獲利、分紅和工程師年薪。但這些數字跟我有什麼關係？如果我在餐廳上班、做零售、旅館服務、行政工作，或者待在一家沒有AI光環的中小企業，台灣股市再好，也不會自動加薪給我。

7月全體受僱員工經常性薪資平均49,491元，看起來還不差，中位數卻只有39,629元。平均薪資常讓年輕人愈看愈懷疑人生。明明身邊一堆人領3萬多元，為什麼新聞說大家快領5萬元？

10個人裡面，9個人月薪4萬元，1個人月薪20萬元，平均一下，每個人好像都有5萬多元。因此那9個人很抱歉，說自己降低平均。

這就是現在很多年輕人的感受，我們不是否認台灣經濟成長，也不是看不得工程師賺得多。人家念電機、資工，進入高獲利產業，拿高薪很合理。讓人不安的是，產業之間的距離愈拉愈大，最後連努力好像都沒有用。

父母那一代常告訴我們，只要認真工作、努力存錢，慢慢就能買房、成家。現在年輕人聽到這些話，心裡難免會算一下。

月薪4萬元，扣掉勞健保、房租、吃飯、交通、手機費和日常開銷，一個月能存1萬元已經很自律。1年存12萬元，10年120萬元。這時候再看看房價，可能連頭期款都還差一截。

更麻煩的是，有些人的財富根本不是從薪水開始累積。父母幫忙付頭期款，有房子可以繼承，20幾歲就有資金投資股票，跟一畢業就要付房租、學貸，甚至拿錢回家的人，本來就站在不同的起跑點。大家都很努力，速度卻可能差十倍。

所以「選擇比努力重要」、「出生比選擇重要」會在年輕人之間流行，並不奇怪。選對科系、選對產業、選對公司，甚至出生在哪個家庭，都可能比每天多工作2小時更有影響。

最低工資提高當然有必要，物價漲了，便當、房租、交通都變貴，最低工資如果不動，最基層的人只會愈來愈辛苦。但把最低工資從29,500元調到30,900元，不能讓政府覺得薪資問題已經解決了。

今天最焦慮的未必只有最低工資族，月薪35,000元、38,000元、42,000元的人也很焦慮。他們工作好幾年，有學歷、有經驗，薪水卻慢慢被最低工資追上。最低工資一直往上抬，中間薪資如果原地踏步，最後會出現一個很奇怪的現象，職位不同、責任不同、年資不同，薪水卻愈來愈接近。

企業當然也有苦衷，半導體公司賺大錢，不代表巷口早餐店、傳統工廠、旅行社和小型零售業都有同樣的獲利能力。硬要每家公司用同樣速度加薪，最後可能變成漲價、減少雇用，甚至乾脆少請幾個人。

所以不能只叫老闆加薪，也不能只叫年輕人努力。

政府天天談AI、半導體、兆元產業，接下來更該問，這些錢怎麼走出科學園區？傳統產業怎麼升級？服務業怎麼提高生產力？中小企業用了AI之後，省下來的成本能不能有一部分變成員工薪水？員工接受訓練、提高能力之後，有沒有機會換到更好的工作？

台灣最怕的不是有人變得非常有錢，有人創業成功、技術厲害、投資有眼光，本來就應該得到回報。真正讓年輕人灰心的，是開始覺得自己再怎麼努力，也追不上有房、有股票、有資本的人。

經濟成長率可以寫在政府報告裡，股價可以每天出現在手機上，年輕人的生活卻很簡單。月底剩多少錢？租得起什麼房子？敢不敢結婚？敢不敢生小孩？工作5年後，有沒有比剛畢業時過得更好？

如果這幾題的答案讓愈來愈多人搖頭，那麼台灣就算創造了新的經濟奇蹟，對許多年輕人來說，恐怕還是一場看得到、卻吃不到的盛宴。