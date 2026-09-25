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買泡麵、買菜就中千萬 全聯7、8月統一發票大獎幸運門市曝光

亞運舉重／過磅差0.15公斤果斷「斷髮」 陳冠伶超犧牲換回首面獎牌

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買杯富貴紅棗茶抱走千萬大獎！萊爾富7、8月期統一發票特別獎在這門市

聯合報／ 記者陳立儀／即時報導
今天（9月25日）115年7-8月期統一發票開獎，萊爾富「竹北台大醫院」門市開出1張1,000萬元特別獎發票，幸運消費者購買一杯「富貴紅棗茶」及一杯拿鐵就抱回千萬大獎（圖為發票示意圖，非本期中獎發票）。圖／萊爾富提供
今天（9月25日）115年7-8月期統一發票開獎，萊爾富「竹北台大醫院」門市開出1張1,000萬元特別獎發票，幸運消費者購買一杯「富貴紅棗茶」及一杯拿鐵就抱回千萬大獎（圖為發票示意圖，非本期中獎發票）。圖／萊爾富提供

今天（9月25日）115年7-8月期統一發票開獎，萊爾富再傳幸運喜訊！本期幸運之神降臨「竹北台大醫院」門市，開出1張1,000萬元特別獎發票，幸運消費者購買一杯「富貴紅棗茶」及一杯拿鐵，就好運抱回千萬大獎，讓「富貴紅棗茶」真的喝出富貴好運，瞬間變身千萬幸運飲品。

本期萊爾富除了開出1張1,000萬元特別獎外，另開出2張20萬元頭獎，分別由桃園市「八德德利店」及彰化縣「溪州風鈴木道」門市開出。其中，桃園市幸運得主消費143元，購買涼麵、冰塊杯等商品；彰化縣幸運得主則僅花25元購買一瓶飲料，兩位幸運兒都以日常小額消費幸運贏得20萬元大獎。

發票開出好運，萊爾富也同步把全民的應援熱情延伸至亞運賽場，中華隊選手在各項賽事中全力拚戰，萊爾富推出「全民萊應援」活動，邀請全台消費者一起為中華隊加油。即日起至10月4日萊爾富會員於實體門市單筆消費滿99元，並於結帳時報會員電話，即可取得1次抽獎資格，每位會員最多可獲獎1次。中華隊每增加1面金牌、銀牌或銅牌，萊爾富就同步增加1名對應獎項的幸運得主，其中金牌得主可獲得果昔50杯、銀牌得主可獲得牧選草鮮乳30瓶，銅牌得主則可獲得伊右衛門系列指定飲品。

截至9月25日下午14點止，中華隊已累積1面金牌、4面銀牌及11面銅牌，目前活動已累積16名幸運得主名額。後續中華隊若再傳奪牌捷報，萊爾富也將同步增加對應獎項的中獎名額。

●附註：詳細活動內容以門市、官網公告為準。

亞運獎牌化身應援好禮，萊爾富會員即日起至10月4日消費滿99元可參加抽獎，最高有機會抱走50杯果昔。圖／萊爾富提供
亞運獎牌化身應援好禮，萊爾富會員即日起至10月4日消費滿99元可參加抽獎，最高有機會抱走50杯果昔。圖／萊爾富提供

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