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【專家之眼】守住長者老本 先堵制度漏洞

聯合報／ 陳清雲／立法院法制局前局長
台北市社會局前社工督導江羿潔（中）涉嫌侵占監護長者財產，台北地檢署聲押禁見獲准。記者張宏業／攝影
台北市社會局前社工督導江羿潔（中）涉嫌侵占監護長者財產，台北地檢署聲押禁見獲准。記者張宏業／攝影

台北市社會局社工督導涉嫌利用管理受監護宣告長者財產之便，異常提領五名長者存款逾一千二百萬元，檢警並在其住處查扣多件名牌精品，目前已遭法院裁定羈押禁見。個人是否犯罪及最終法律責任，自應由司法釐清；但更值得追問的是：為什麼長者財產持續遭異常提領一年多，卻直到承辦人離職交接清查時才被發現？

受監護宣告的長者，往往已無法妥善處理自己的財產，需要由他人協助管理。這些錢不是冰冷的帳戶數字，而可能是長者工作一輩子累積的老本，是支付安養、醫療及長照費用的最後依靠。政府既然介入弱勢長者的財產管理，就應建立比一般財務管理更嚴密的防弊機制。

金融機構處理金錢，有一項最基本的內控觀念，就是不能讓同一個人從頭做到尾。衛福部也指出，公部門管理受監護人的財務，通常採取「錢、章、帳」分別管理，以達防弊目的。既然已有這些原則，更應追問：這起案件為何仍能發生？究竟是制度規範不足，還是執行環節失守？

政府管理弱勢長者財產，應建立「一個人不能完成一筆交易」的防線。存摺、印章分開保管，提款、核章與對帳由不同人員負責；一定金額以上支出採雙人覆核，並定期與金融機構資料勾稽。若短期內出現密集提款、請領金額與實際支出不符，或帳戶餘額異常減少，更應立即示警、查核，而不是等到人員離職交接才發現問題。

這並非不信任社工。多數社工長期在第一線承擔繁重工作，專業與付出值得肯定。恰恰相反，健全內控也是保護社工。好的制度不能建立在「相信每一個人永遠不會犯錯」之上，而應讓守規矩的人有所依循，也讓想伸手的人沒有機會。

更值得注意的是，目前各地方政府對受監護宣告者財產的管理方式並不一致，衛福部也表示將檢討相關制度。這顯示問題不能只停留在台北市單一個案，而應提升到全國制度層次檢視。究竟是規定不足、權責不清，還是「有規定卻沒有落實」？都應趁此次事件一次釐清。

台灣已進入超高齡社會，隨著失智、失能人口增加，需要監護、輔助或由他人協助管理財產者勢必增加。中央應藉此全面盤點各縣市相關財產管理流程，訂出一致的最低內控標準，建立「分權保管、雙人覆核、定期稽核、異常預警、輪調交接」五道防線；必要時再加入跨單位或外部抽查，不能讓保護弱勢者財產的制度，只靠承辦人的自律。

一千二百萬元能追回多少，有待司法程序處理；但制度改革不能等法院判決確定才開始。今天受害的是五名長者，明天也可能是更多無力替自己發聲者的老本。

長者把晚年財產交由國家協助管理，國家就有責任守住最後一道防線。真正好的防弊，不是出事後才把伸手的人抓出來，而是從制度上讓人無法輕易伸手。

長者 社工 社會局

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