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幸運兒在哪？7-8月期統一發票 他去萊爾富買2杯飲料爽中千萬
115年7、8月期統一發票千萬元特別獎獎號今天出爐，萊爾富本期開出1張特別獎新台幣1000萬元發票，頭獎20萬元開出2張，其中1名民眾購買一杯富貴紅棗茶及一杯拿鐵，就幸運抱回1000萬元獎金。
萊爾富表示，本期幸運之神降臨新竹縣的「竹北台大醫院」門市，開出1張特別獎1000萬元發票，消費者購買一杯富貴紅棗茶及一杯拿鐵，意外抱回千萬大獎。另外2名幸運得主，分別於桃園市「八德德利店」消費143元，購買涼麵、冰塊杯等商品；以及在彰化縣「溪州風鈴木道」門市花25元購買1瓶飲料，分別抱回20萬元獎金。
今年7、8月統一發票中獎號碼，下午1時30分在三立iNEWS頻道直播開獎。中獎號碼如下，特別獎（新台幣1000萬元）89996565；特獎（200萬元）91098182；頭獎（20萬元）3組分別為54348835、44991397、06595111。
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