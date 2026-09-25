幸運兒在哪？7-8月期統一發票 他去萊爾富買2杯飲料爽中千萬

台鐵學生票上線後爭議不斷，先是查票機制遭外界質疑，如今又有學生早已購買5折車票，到站後卻發現列車故障，被迫改搭其他車次，同時還需補全票價差，質疑以後買車票是否還需擔心列車能否正常發車。對此，台鐵回應，將以專案方式退價差處理。

2026-09-25 13:15