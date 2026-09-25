員工名牌秀全名 高鐵研議調整

國籍航空將陸續取消工作名牌全名揭露，高鐵第一線服務人員戴全名名牌，台鐵車長補退票時職名章也有全名。高鐵研議調整，台鐵則稱職名章另用於公務，但評估車站擺設去識別化。

桃園市空服員職業工會和各大航空業工會日前發起「航空業一線人員工作名牌與個人隱私安全」連署及問卷調查，後續中華航空、長榮航空、星宇航空都陸續同意工作名牌取消全名揭露，桃園市空服員工會進一步呼籲服務業及運輸業跟進。

台灣鐵路產業工會昨天在臉書發文表示，國內各大航空公司相繼宣布將進行名牌去識別化，用以強化保護員工隱私，給予第一線人員更多保障，避免員工遭受跟蹤、騷擾、濫訴等不法侵害事件，勞動部也公開呼籲其他服務業跟進。

台灣鐵路產業工會指出，公司近期正製作新式識別證，建議比照各大航空公司做法，保障員工隱私並預防不法侵害事件，包括修改車站擺設規定，將各單位對外姓名標示去識別化，參考航空公司做法改以姓氏、代號、英文姓名等方式呈現；另修改服儀檢查辦法，取消強制佩戴識別證規定，識別證僅作為內部差勤及數位識別使用。

台鐵對此透過文字說明，公司第一線車長、列車長和站員工作名牌並無揭露全名；關於列車長職名章使用，除在補票作業進行使用外，也會在其他公務報表使用，有其署名必要性，因此以現行作業方式辦理。

針對車站擺設對外姓名去識別化及取消配戴識別證做法，台鐵表示，將進行評估後再行研議。

至於是否跟進航空業將名牌取消全名，台灣高鐵表示，高鐵第一線服務人員均佩戴標示全名名牌，有關名牌呈現方式調整議題，公司持續關注，並已納入高鐵2.0服務升級研議實施。

中華郵政指出，目前內部尚在研議具體方案中，預計10月初對外說明。